Ministerstvo hospodárstva pripravuje nové kolo dotácií na nájomné

Bratislava 24. novembra (TASR) - Ministerstvo hospodárstva začiatkom decembra spustí výzvu na dotácie na nájomné. Štát by tak mal prispieť na nájomné podnikateľom, ktorí majú priestory na svoje prevádzky prenajaté, a to aj spätne od ich štátom nariadeného zatvorenia z dôvodu zhoršenia pandemickej situácie. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



"Spustíme túto výzvu tak, aby každý dotknutý subjekt mohol podať iba jednu žiadosť, aby sme zbytočne nezaťažovali štátnu administratívu," povedal Sulík. Podmienky na úhradu nájomného zostanú oproti pôvodnej výzve nezmenené. To znamená, že štát prispeje na nájomné rovnakou sumou, v akej výške poskytne prenajímateľ nájomcovi zľavu. To platí do 50 % z ceny nájomného. Rezort už je podľa ministra lepšie pripravený na prípadné pokusy o neoprávnené čerpanie tejto pomoci.