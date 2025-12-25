< sekcia Ekonomika
Ministerstvo hospodárstva pripravuje zákon o zodpovednosti za škodu
Autor TASR
Bratislava 25. decembra (TASR) - Od decembra budúceho roka by mal na Slovensku platiť nový zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom, ktorého návrh dalo do pripomienkového konania Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Návrh zákona modernizuje právny rámec zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom v kontexte digitálneho veku a obehového hospodárstva.
Legislatívna norma zverejnená na portáli SlovLex prenáša do nášho právneho systému smernicu EÚ z roku 2024. Zákon sa vzťahuje výlučne na škodu na majetku či zdraví spôsobenú fyzickým osobám. Osobitná pozornosť sa venuje rizikám vyplývajúcim z nových technológií a z komplexných vzťahov v dodávateľskom reťazci.
Dôležitým prvkom návrhu zákona je aj úprava pravidiel dokazovania, najmä v prípadoch zložitých technických alebo informačne asymetrických situácií, s cieľom zmierniť dôkazné bremeno poškodeného a zároveň zabezpečiť spravodlivú rovnováhu medzi záujmami poškodených osôb, výrobcov a ostatných hospodárskych subjektov.
V záujme právnej istoty sa za výrobok považuje aj softvér bez ohľadu na spôsob jeho dodania alebo použitia, či je uložený na zariadení, prístupný prostredníctvom siete alebo cloudových technológií alebo poskytovaný prostredníctvom modelu softvér ako služba.
Zákon sa ale nevzťahuje na slobodný softvér s otvoreným zdrojovým kódom vyvinutý alebo dodávaný mimo obchodnej činnosti. „Ak je však takýto softvér poskytovaný výmenou za odplatu alebo za osobné údaje používané iným spôsobom než výlučne na zvýšenie bezpečnosti, kompatibility alebo interoperability softvéru, ide už o dodanie v rámci obchodnej činnosti a takýto softvér spadá pod pôsobnosť návrhu zákona.
Výrobca zodpovedá za celý výrobok vrátane komponentov, ktoré boli doň začlenené alebo s ním prepojené ním samotným alebo treťou osobou pod jeho kontrolou. Ak je však k výrobku pridaný prvok mimo kontroly výrobcu, nejde o komponent v zmysle návrhu zákona, ale o samostatný výrobok.
Z pôsobnosti návrhu zákona je vylúčená aj oblasť jadrových škôd. Táto problematika je osobitne upravená vo Viedenskom dohovore o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou.
Návrh zákona sa uplatňuje aj na výrobky poskytované v súvislosti so sponzorskou kampaňou alebo na výrobky zhotovené na účely poskytovania služby financovanej z verejných prostriedkov, keďže aj tento spôsob dodávania má hospodársku alebo obchodnú povahu.
