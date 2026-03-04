< sekcia Ekonomika
Ministerstvo hospodárstva: Ropa cez Družbu stále netečie
Preprava ropy bola prerušená v závere januára po poškodení ropovodu Ruskom na ukrajinskom území.
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Dodávky ropy cez ropovod Družba na územie sú aj v stredu naďalej pozastavené. Podľa posledného harmonogramu zaslaného ukrajinskou stranou malo dôjsť k obnoveniu dodávok 4. marca, no štátny prepravca ropy Transpetrol má od ukrajinskej strany informácie, že k obnoveniu prevádzky ropovodu v najbližších dňoch nedôjde. V stredu o tom informovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.
„Ukrajinská strana avizovala zaslanie aktualizovaných informácií v piatok 6. marca,“ priblížilo MH. Slovensko tak momentálne nemá k dispozícii konkrétny termín obnovenia dodávok.
Preprava ropy bola prerušená v závere januára po poškodení ropovodu Ruskom na ukrajinskom území. Ukrajina tvrdí, že ropovod je naďalej nefunkčný, no slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) a maďarský premiér Viktor Orbán sú presvedčení, že ropovod je funkčný a Ukrajina jeho sprevádzkovanie odkladá z politických dôvodov.
