Ministerstvo hospodárstva SR naďalej eviduje pokles spotreby plynu

Bratislava 9. januára (TASR) - Ministerstvo hospodárstva SR počas vykurovacej sezóny 2022 - 2023 eviduje naďalej pokles spotreby plynu. V novembri sa reálna fyzická spotreba odberateľov na Slovensku znížila výrazne, a to o 15,12 % v porovnaní s päťročným priemerom. V októbri to bolo 25,78 %, v septembri 25,86 % a v auguste 23,14 %, vyplynulo z údajov štátneho prevádzkovateľa distribučnej siete SPP-distribúcia. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) SR Mária Pavlusík.



Doplnila, že dosiahnutím týchto hodnôt tak Slovensko naďalej preukazuje plnenie nariadenia Európskej rady o koordinovaných opatreniach na zníženie dopytu po plyne, v ktorom zaviedlo dobrovoľný cieľ zníženia spotreby plynu pre členské štáty na úrovni 15 % v porovnaní s ich priemernou spotrebou plynu od začiatku augusta do konca marca počas piatich po sebe nasledujúcich rokov predchádzajúcich dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, teda v rokoch 2017 až 2022.



Zníženie spotreby podľa slov hovorkyne nastáva aj v dôsledku ekonomických faktorov, ktorým je v prvom rade cena energetických komodít. Príčinou je tiež počasie, vzhľadom na to, že je vykurovacia sezóna, teploty sú nadpriemerné.