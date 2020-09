Ministerstvo informatizácie decentralizuje čerpanie eurofondov

Bratislava 24. septembra (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR decentralizuje čerpanie eurofondov. Na stretnutí s médiami to uviedol štátny tajomník rezortu Vladimír Ledecký. Reformu čerpania európskych peňazí majú zaistiť integrované územné stratégie, ktoré budú po novom založené na lepšej spolupráci a vytváraní partnerstiev.



Nástrojom decentralizácie čerpania eurofondov budú integrované územné investície. Budú nimi financované ucelené balíky projektov "šitých na mieru" danému regiónu v hraniciach príslušného samosprávneho kraja. Tieto projekty však musia vychádzať z integrovanej územnej stratégie, ktorú si vopred navrhnú a dohodnú miestni predstavitelia. Vlastnú víziu rozvoja si tak vytvoria a odsúhlasia minimálne na najbližšie desaťročie.



"V praxi to znamená, že sa dohodnú všetci kompetentní v danom regióne," vysvetlil Ledecký s tým, že rady partnerstiev, pozostávajúce z vyšších územných celkov, regionálnych samospráv, miestnych samospráv alebo aj neziskových organizácií si samy určia, čo región potrebuje. "Spoločne pripravia víziu na rozvoj svojho regiónu. Následne už možno predkladať projekty, ktoré sa budú môcť opierať o jasnú a odkomunikovanú víziu rozvoja, a ich realizácia bude o to jednoduchšia," poznamenal Ledecký.



Nový prístup je podľa Ledeckého slov komplexnejší a nerieši len peniaze z EÚ, ale rieši všetky aktivity a činnosti, ktoré sa v danom regióne nachádzajú. Rozdeľovať peniaze budú spomínané rady partnerstiev. "Rozdeľovať ich budú v celom území svojho kraja a sú to peniaze v širokej škále činnosti, ktoré Európska únia dáva v programovacom období," doplnil štátny tajomník.



"Do tohto plánovacieho procesu sa zapoja všetci starostovia. Keď budú stratégiu pripravovať, tam sa musia dohodnúť, aby neboli domovy dôchodcov v jednej aj druhej obci, ale aby bol iba v jednej a prípadne cyklochodník aby išiel z obce A do obce B. O tom je tá stratégia," odpovedal Ledecký na otázku, čo sa stane, ak sa dvaja starostovia nedohodnú.



"Rozvoj akéhokoľvek regiónu na Slovensku nie je možné riadiť od stola v Bratislave. Práve miestni vedia najlepšie, čo ich región potrebuje na rozvoj," myslí si Ledecký. Cieľom nového prístupu je podľa jeho slov naučiť subjekty spolupracovať, peniaze z eurofondov tak môžu byť lepšie využité a oveľa transparentnejšie rozdelené. Ledecký pripomenul, že Slovensko ma obrovský problém s čerpaním eurofondov. Európska komisia pritom odporúča inšpirovať sa úspešnejšími krajinami a nevymýšľať nové schémy. Podľa neho Slovensku môžu ísť príkladom krajiny ako Česko, Maďarsko či Estónsko, ktoré majú eurofondy vyčerpané skoro na 100 %.