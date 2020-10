Ministerstvo informatizácie podporí regióny viac ako miliónom eur

Bratislava 15. októbra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhodnotilo výzvu za viac ako 1,1 milióna eur, prostredníctvom ktorej podporil rezort 50 projektov na zmiernene dosahov pandémie nového koronavírusu na Slovensku. Informoval o tom tlačový odbor rezortu.



"Prekonávať ťažkú situáciu v boji s novým koronavírusom samosprávam aspoň čiastočne pomôžu peniaze vyčlenené z výzvy na zmiernenie dosahov krízy," uviedol rezort s tým, že medzi úspešnými projektmi sa nachádza napríklad úprava zdravotného strediska v okrese Topoľčany, vybudovanie mobilného hygienického centra, projekt na zmiernenie dosahov krízy v obci v okrese Gelnica. Podporené projekty sú zamerané aj na budovanie karanténnych centier, pomoc seniorom, zdravotnú osvetu i na zlepšenie kvality života ohrozených skupín obyvateľstva.



"Mestá a obce počas prvej a druhej vlny pandémie niesli a stále nesú svoju časť zodpovednosti, ktorá je mimoriadne náročná. Nemôžeme dovoliť, aby kríza položila naše regióny na lopatky. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme obciam a mestám pomohli," uviedla šéfka rezortu regionálneho rozvoja Veronika Remišová (Za ľudí).



Ako však rezort dodal, nie všetci žiadatelia so svojimi projektmi, ktorí na výzvu zareagovali, mohli byť aj podporení. "Jednak bola vyčlenená fixná suma, ktorú sa podarilo rozdeliť a po druhé, nie všetky projekty boli zamerané na zmierňovanie dosahov krízy tak, ako to určovala výzva," špecifikoval rezort s tým, že mnohé projekty sa v kontexte aktuálnej koronakrízy minuli svojmu účinku. Išlo napríklad o rekonštrukciu kultúrneho domu, obstaranie osobného auta, podporu turistickej infraštruktúry, rekonštrukciu a vybudovanie obecných potravín.



"Všetky projekty boli dobre pripravené s potenciálom pomôcť regiónu, no v tejto konkrétnej výzve sme sa zameriavali výhradne na koronakrízu, ktorá aktuálne Slovensko najviac sužuje," uzavrel štátny tajomník rezortu Vladimír Ledecký s tým, že v podpore regiónov formou výziev bude ministerstvo pokračovať aj naďalej. "Ak nám to finančné podmienky umožnia, pretože je potrebné, aby sa život v nich vyrovnával životu vo vyspelých oblastiach," poznamenal Ledecký.