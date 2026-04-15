Ministerstvo investícií bude členom združenia DEUS
DEUS založili v roku 2011 Ministerstvo financií SR spolu so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR bude od 1. mája členom záujmového združenia právnických osôb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), ktorého úlohou je podporovať digitalizáciu samospráv a skvalitňovať elektronické služby. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.
„Súčasťou tohto pôsobenia bude môcť byť zdieľanie odborných poznatkov a skúseností s cieľom zefektívniť procesy smerujúce k zlepšeniu úrovne informatizácie a elektronizácie verejnej správy. Členstvo v združení DEUS zároveň umožní efektívnejšie využívanie ľudských zdrojov a odborných kapacít, čím sa územnej samospráve poskytne ďalší mechanizmus na zníženie jej finančného zaťaženia,“ vysvetlilo MIRRI v predloženom návrhu.
DEUS založili v roku 2011 Ministerstvo financií SR spolu so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). V máji 2025 vláda schválila za tretieho člena Ministerstvo vnútra SR.
