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Ministerstvo investícií podporí len pár projektov z digitálnej výzvy
Celková alokácia výzvy bola 58 miliónov eur s financovaním z plánu obnovy, MIRRI ju vyhlásilo v auguste 2025.
Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podporí len minimálny počet projektov vo výzve na podporu digitálneho výskumu a vývoja, aby splnilo míľnik z Plánu obnovy a odolnosti SR. Zvyšné projekty sa rozhodlo nepodporiť „v dôsledku tlaku a spochybňovania procesu“. V piatok o tom informoval rezort.
„Rozhodnutie nepokračovať v podpore ďalších úspešných projektov nebolo dôsledkom nedostatku financií ani nesplnenia podmienok zo strany žiadateľov. Išlo o manažérske rozhodnutie prijaté v kontexte intenzívnej verejnej a mediálnej diskusie sprevádzajúcej výzvu,“ spresnilo MIRRI, podľa ktorého ide o premárnenú príležitosť pre slovenský výskum a inovácie.
„Namiesto vecnej diskusie o podpore výskumu sme boli od začiatku vystavení intenzívnemu tlaku, ktorý túto výzvu posunul z odborného do politického priestoru a zásadne ovplyvnil jej finálnu podobu,“ komentoval šéf rezortu Samuel Migaľ (nezávislý).
Podľa MIRRI pritom ide o výzvu s doteraz najvyššou mierou zabezpečenia a kontroly - podpora dosahovala maximálne 60 % oprávnených výdavkov, zvýhodnené boli už realizované investície a rezort uplatnil aj nadštandardné preverovanie rizikových projektov. Rezort tvrdí, že k ich kontrole došlo ešte predtým, ako sa jednotlivé prípady stali predmetom verejnej diskusie.
Celkovo bolo predložených 162 projektov, z ktorých odborným hodnotením úspešne prešlo 80. Európska komisia vyžadovala splnenie kvantitatívneho cieľa - podporu najmenej 44 projektov. Tento cieľ bol podľa rezortu splnený. Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že pri všetkých podporených projektoch budú naďalej uplatňované viacúrovňové kontrolné mechanizmy a zvýšená kontrola rizikových prípadov tak, aby boli verejné prostriedky využité transparentne a účelne.
Opozičné PS v súvislosti s výzvou vo februári podalo trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR aj na Európsku prokuratúru, v polovici júna sa obrátilo i na Najvyšší kontrolný úrad SR. Hnutie malo pochybnosti o zákonnosti procesu hodnotenia, za podozrivé považuje aj niektoré firmy, ktoré dotácie dostávajú. Výzvu kritizovala aj opozičná poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí), žiadala zverejnenie hodnotiteľov, bodové poradie a prínos projektov.
Celková alokácia výzvy bola 58 miliónov eur s financovaním z plánu obnovy, MIRRI ju vyhlásilo v auguste 2025.
„Rozhodnutie nepokračovať v podpore ďalších úspešných projektov nebolo dôsledkom nedostatku financií ani nesplnenia podmienok zo strany žiadateľov. Išlo o manažérske rozhodnutie prijaté v kontexte intenzívnej verejnej a mediálnej diskusie sprevádzajúcej výzvu,“ spresnilo MIRRI, podľa ktorého ide o premárnenú príležitosť pre slovenský výskum a inovácie.
„Namiesto vecnej diskusie o podpore výskumu sme boli od začiatku vystavení intenzívnemu tlaku, ktorý túto výzvu posunul z odborného do politického priestoru a zásadne ovplyvnil jej finálnu podobu,“ komentoval šéf rezortu Samuel Migaľ (nezávislý).
Podľa MIRRI pritom ide o výzvu s doteraz najvyššou mierou zabezpečenia a kontroly - podpora dosahovala maximálne 60 % oprávnených výdavkov, zvýhodnené boli už realizované investície a rezort uplatnil aj nadštandardné preverovanie rizikových projektov. Rezort tvrdí, že k ich kontrole došlo ešte predtým, ako sa jednotlivé prípady stali predmetom verejnej diskusie.
Celkovo bolo predložených 162 projektov, z ktorých odborným hodnotením úspešne prešlo 80. Európska komisia vyžadovala splnenie kvantitatívneho cieľa - podporu najmenej 44 projektov. Tento cieľ bol podľa rezortu splnený. Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že pri všetkých podporených projektoch budú naďalej uplatňované viacúrovňové kontrolné mechanizmy a zvýšená kontrola rizikových prípadov tak, aby boli verejné prostriedky využité transparentne a účelne.
Opozičné PS v súvislosti s výzvou vo februári podalo trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR aj na Európsku prokuratúru, v polovici júna sa obrátilo i na Najvyšší kontrolný úrad SR. Hnutie malo pochybnosti o zákonnosti procesu hodnotenia, za podozrivé považuje aj niektoré firmy, ktoré dotácie dostávajú. Výzvu kritizovala aj opozičná poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí), žiadala zverejnenie hodnotiteľov, bodové poradie a prínos projektov.
Celková alokácia výzvy bola 58 miliónov eur s financovaním z plánu obnovy, MIRRI ju vyhlásilo v auguste 2025.