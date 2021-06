Ministerstvo investícií vyhlásilo výzvu na podporu materských škôl

Brezno 29. júna (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlásilo výzvu na podporu materských škôl. Na tlačovej konferencii v Brezne o tom v utorok informovala podpredsedníčka vlády a šéfka MIRRI Veronika Remišová (Za ľudí).



Na pomoc škôlkam je z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vyčlenených takmer 13 miliónov eur. „Určené sú na zvyšovanie kapacít vo verejných, súkromných a aj cirkevných škôlkach vo všetkých krajoch okrem Bratislavského kraja,“ zhrnula. Ako dodala, platí to aj na výstavbu či rekonštrukciu v škôlkach. „Môžu to byť aj prvky inkluzívneho vzdelávania, bezbariérový prístup, stavebné úpravy, ihriská, obstaranie materiálu technického vybavenia či energetická hospodárnosť budov,“ priblížila s tým, že európske zdroje na výzvu vo výške 12.750.000 eur predstavujú 85-percent z celkových plánovaných finančných príspevkov. Doplnia ich prostriedky zo štátneho rozpočtu.



„V aktuálnom programovom období sa už podarilo podporiť 7628 nových miest pre škôlkarov a 95 percent z tohto počtu tvorili škôlky, ktoré sú v pôsobnosti miest a obcí,“ zdôraznila a doplnila, že po nich nasledovali cirkevné a súkromné škôlky. Pripomenula tiež, že ak bude o peniaze záujem, jej ministerstvo je pripravené sumu takmer 13 miliónov eur zvýšiť.



Podpredsedníčka vlády v utorok navštívila materskú školu na Ulici Dr. Clementisa v Brezne, ktorá bola zrekonštruovaná vďaka eurofondom z IROP. „Táto škôlka, ktorá bola postavená v 70. rokoch minulého storočia, dostala takmer 380.000 eur. Vďaka tomu rozšírila svoje kapacity o 16 miest, budova škôlky bola zateplená. Vybudovali sa bezbariérové vstupy, spravila sa nová elektroinštalácia, vykurovanie, vynovili sa kúpeľne pre deti a toalety,“ povedala. „Samosprávy nedokážu takéto projekty financovať iba z vlastných zdrojov a je pre nás dôležité, aby sme získavali vlastné zdroje. Objekt prešiel komplexnou obnovu, nové sú tri pavilóny. Museli sme sa vyrovnať so statickými problémami, ktoré ohrozovali deti. A to by už v 21. storočí nemalo byť,“ ukončil primátor Brezna Tomáš Abel.



Výzvu, jej podmienky a dokumenty nájdu záujemcovia na stránke MIRRI.