Ministerstvo: Keketi hovoril so španielskym kolegom o rozvoji turizmu

Bratislava 23. januára (TASR) - Minister cestovného ruchu a športu SR Dušan Keketi (nominant SNS) rokoval v Madride so španielskym ministrom priemyslu a cestovného ruchu Jordim Hereom i Boherom. Zhodli sa, že zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva je kľúčové. Informoval o tom vo štvrtok odbor komunikácie Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR.



Keketi absolvoval druhý deň svojej zahraničnej pracovnej cesty v Madride na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu FITUR. "V rámci neho sa minister Keketi stretol so svojím španielskym rezortným partnerom Jordim Hereom i Boherom. Ich diskusia sa zamerala na ekoturizmus, digitalizáciu a podporu malých a stredných podnikov v cestovnom ruchu. Obe krajiny sa zhodli na tom, že zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva je kľúčové pre trvalo udržateľný rozvoj turizmu," uviedol rezort.



Dodal, že Španielsko predstavilo svoje pokročilé digitálne riešenia, ktoré by mohlo Slovensko využiť pri modernizácii turistických služieb a marketingových kampaní. Témou stretnutia bola aj potreba posilnenia leteckej dostupnosti medzi oboma krajinami, pričom Slovensko prejavilo záujem o rozšírenie leteckých liniek, ktoré by prilákali viac návštevníkov z oboch štátov.



"Na stretnutí sme prešli viaceré témy vychádzajúce z memoranda podpísaného v roku 2023, ktoré bolo podpísané ešte na ministerstve dopravy. Prešli sme si aj aktuálne témy, ktoré trápia cestovný ruch, slovenskú aj španielsku stranu, ako sú udržateľnosť, digitalizácia, vzdelávanie pracovníkov, ale aj celého sektora," objasnil Keketi.



Medzinárodný veľtrh FITUR v Madride pokračuje do 25. januára a slovenský stánok, ktorý pripravila národná organizácia Slovakia Travel, predstavuje návštevníkom najatraktívnejšie turistické ponuky Slovenska.