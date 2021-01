Ministerstvo kultúry spustilo koncom roka 2020 nový dotačný systém

Bratislava 8. januára (TASR) - Ministerstvo kultúry koncom roka 2020 spustilo nový dotačný systém, vďaka ktorému môže po prvý raz udeľovať dotácie na pomoc v mimoriadnych situáciách, ako je aj pandémia nového koronavírusu. Prvá výzva, ukončená koncom minulého roka, podporila 269 žiadostí v celkovej výške 853.200 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu kultúry Zuzana Viciaňová.



Išlo o finančnú pomoc tým, ktorí od marca do septembra 2020 pre súbeh nemohli čerpať finančnú podporu z projektu Prvá pomoc ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. "V kreatívnom a kultúrnom priemysle pracuje množstvo ľudí, ktorých nie je vidieť, ako napríklad známych hercov či hudobníkov. Zvukári, osvetľovači a podobné profesie nedostali podporu z iných zdrojov. Táto prvá výzva im ponúkla finančnú pomoc," priblížila ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO).



Rezort kultúry tvrdí, že na to, aby mohol poskytovať finančné dotácie, bola potrebná séria legislatívnych zmien. "Nový dotačný zákon a takzvaná anticovidová novela 2. Tie sa začali pripravovať ešte počas leta aj v diskusii s odborníkmi z kultúrno-kreatívneho priemyslu," spresnila hovorkyňa. Spoločne s týmito finančnými prostriedkami tak ministerstvo kultúry vyčlenilo počas uplynulého roka pre umelecké, technické a podporné profesie extra 21,5 milióna eur.



Ministerstvo priznáva, že tento sektor si vyžaduje ďalšiu podporu, a preto plánuje v najbližších týždňoch spustiť ďalšiu výzvu, ktorá bude určená pre občianske združenia, neziskové organizácie a nadácie dlhodobo vykonávajúce činnosť v sektore kultúry. "V súčasnosti v spolupráci s ministerstvom hospodárstva prebieha výzva, ktorá je určená pre firmy v kultúrno-kreatívnom priemysle, ako sú s. r. o., akciové či komanditné spoločnosti. Podniky môžu žiadať o dotáciu do konca marca," poznamenala Viciaňová.