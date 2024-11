Ministerstvo: Na projekty Interreg Stredná Európa zostáva mesiac

Bratislava 18. novembra (TASR) - Záujemcovia o podporu z aktuálnej výzvy programu Interreg Stredná Európa majú posledný mesiac na prípravu svojich projektov. Výzva, zameraná na malé projekty podporujúce rozvoj okrajových a menej rozvinutých oblastí, sa uzavrie 10. decembra. Pripomenulo to v pondelok Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Táto výzva s celkovou alokáciou 14 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prináša príležitosť na zvýšenie kvality života v regiónoch, ktoré čelia výrazným sociálno-ekonomickým výzvam. Našim žiadateľom ponúkame rozsiahlu podporu vrátane povinných individuálnych konzultácií, ktoré im pomôžu s prípravou kvalitných žiadostí," uviedol šéf rezortu Richard Raši (Hlas-SD).



Výzva ponúka financovanie projektov v rámci špecifických cieľov. Sú nimi posilňovanie zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie, ako aj ekologická mestská mobilita. Taktiež zlepšenie dopravnej prepojenosti vidieckych a okrajových regiónov či posilnenie riadenia pre integrovaný územný rozvoj.



Projekty by podľa MIRRI mali prinášať praktické a dlhodobo udržateľné riešenia prostredníctvom pilotných aktivít a inovatívnych prístupov. Celkový maximálny rozpočet projektu je 800.000 eur a minimálny počet partnerov sú traja z rôznych krajín, z toho aspoň dvaja z programovej oblasti. Trvanie projektu by malo byť od 12 do 24 mesiacov.



"Ministerstvo organizuje každý piatok počas trvania výzvy (s výnimkou 29. novembra 2024) Piatkovú hodinu otázok a odpovedí, kde môžu žiadatelia diskutovať svoje otázky priamo so zástupcami Národného kontaktného bodu. Zároveň sú k dispozícii individuálne konzultácie," uzavrel rezort.