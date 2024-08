Ministerstvo nemá oficiálnu informáciu o rokovaniach o odkúpení akcií

Bratislava 14. augusta (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR nemá žiadne informácie o rokovaniach v súvislosti s možným odkúpením tretiny akcií Slovenských elektrární českou skupinou EP Corporate Group (EPCG) podnikateľa Daniela Křetínského, ktorej súčasťou je Energetický a priemyselný holding (EPH). Rezort to uviedol pre TASR v reakcii na medializované informácie o rokovaniach EPCG s talianskou spoločnosťou Enel.



EPH je v súčasnosti prostredníctvom dcérskej spoločnosti EP Slovakia tretinovým vlastníkom v Slovenských elektrárňach. Kúpou akcií od talianskeho Enelu by EPCG získala väčšinu v spoločnosti. "Rezort hospodárstva nemá od Slovenských elektrární oficiálne žiadnu informáciu o začiatku takýchto rokovaní," uviedlo MH SR. Ministerstvo v súvislosti so správou elektrární koná v mene štátu, ktorý je ich tretinovým vlastníkom.



Zámerom súčasnej vlády je pritom posilnenie postavenia štátu v strategických energetických podnikoch. "Vláda považuje za nevyhnutné posilniť úlohu štátu v strategických energetických podnikoch a v podnikoch, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry tak, aby bolo možné efektívne a operatívne tlmiť negatívne vplyvy energetickej nestability na domácnosti, zamestnávateľov a verejnú infraštruktúru," uvádza sa v jej programovom vyhlásení.



Slovenské elektrárne sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku a jeden z najväčších v strednej Európe. Do ich portfólia patrí okrem iného správa domácich jadrových elektrární. EPH je energetická skupina, ktorá vlastní a prevádzkuje zariadenia v Česku, na Slovensku, v Nemecku, Taliansku, Spojenom kráľovstve, Írsku, Francúzsku, Holandsku a Švajčiarsku. Skupina sa zaoberá energetikou od ťažby uhlia cez výrobu elektrickej energie a tepla až po ich distribúciu.