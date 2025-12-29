< sekcia Ekonomika
Ministerstvo: Novelou geologického zákona sa má zaviesť nový pojem
Novelou sa má zaviesť pojem geotermálna energia hornín.
Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Novelou geologického zákona sa majú odstrániť nejasnosti v pojmoch týkajúcich sa geotermálnej energie. Oddeľujú sa pojmy geotermálna voda a geotermálna energia hornín. Zavádza sa nový inštitút prieskumného územia s rozlohou do 0,1 štvorcových kilometrov. Novelu a zmenu ďalších zákonov predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR do medzirezortného pripomienkového konania.
„Precizujú sa staré a definujú sa nové pojmy tak, aby lepšie, jasnejšie a odborne presnejšie odzrkadľovali rozdiely vo výskyte, ťažbe a využívaní geotermálnej energie,“ uviedol envirorezort.
Novelou sa má zaviesť pojem geotermálna energia hornín. Je definovaná ako tepelná energia hornín, ktorej nosičom nie je podzemná voda. Táto úprava má vymedziť rozdiel medzi podzemnou vodou, bez ohľadu na spôsob jej využitia, a geotermálnou energiou hornín. „Takéto rozlíšenie odráža zároveň okruh pôsobností štátnej správy, ktorej po ukončení geologického prieskumu obsahovo prináležia, a to štátnej vodnej správe a banskej správe,“ tvrdí ministerstvo. Tiež sa tým má jasnejšie zadefinovať, ktoré inštalácie spadajú odborne pod banskú činnosť a štátnu banskú správu.
Pri inštaláciách bez čerpania vody sa má vymedziť geotermálna energia hornín využiteľná systémami výmenníkov tepla s hĺbkou geologických diel menšou ako 300 metrov. Takéto geologické diela sa podľa MŽP majú realizovať ako súčasť inžinierskogeologického prieskumu.
Rezort zároveň poukázal na to, že ma vzniknúť nový inštitút malého prieskumného územia. Slúžiť má najmä pre „jednoduchšie“ geotermálne projekty, na ktoré sa vzťahujú vybrané geologické práce, kedy sa bude budovať jeden prieskumný vrt, ktorým má byť zachytená geotermálna voda alebo má slúžiť na využívanie geotermálnej energie hornín cez geologické výmenníky tepla. Malé prieskumné územie má byť územie s rozlohou do 0,1 štvorcových kilometrov. „Pre investorov či držiteľov takýchto území to bude znamenať najmä zníženie administratívnej záťaže,“ podotklo MŽP.
Zjednodušiť sa má podľa envirorezortu vstup do procesu geologického prieskumu, najmä pre menších alebo regionálnych investorov. Držiteľ malého prieskumného územia má byť oslobodený od viacerých povinností. „Zároveň sa však vzdá exkluzivity na vykonávanie vybraných geologických prác na väčšom území, čo znamená, že takéto územia ostanú voľné pre iných investorov a zabezpečí sa tak väčšia efektivita pri využívaní geotermálnych zdrojov,“ skonštatoval.
Zároveň sa v novele má odstrániť povinnosť vyčerpania 100 percent z rozpočtu do konca druhého roka predĺženia doby platnosti prieskumného územia. Zaviesť sa má možnosť predĺženia doby platnosti určenia prieskumného územia aj bez vynaloženia 70 percent z rozpočtu, ak držiteľ prieskumného územia nevyčerpal tieto prostriedky z dôvodu povinného hodnotenia vplyvov na životné prostredie, ktoré v niektorých prípadoch prebieha aj niekoľko rokov. Rovnako sa má posudzovať aj povinnosť začať geologické práce do konca prvého roka určenia prieskumného územia, čiže vyčerpať desať percent z rozpočtu. „V tomto prípade nedôjde automaticky k zrušeniu prieskumného územia, ak geologické práce nezačali z dôvodu povinného hodnotenia,“ tvrdí ministerstvo.
Navrhuje tiež, aby sa obmedzila lehota potrebná na vydanie odborného stanoviska k výnimke z environmentálnych cieľov na maximálne tri mesiace. Jasne daná maximálna lehota má podľa MŽP uľahčiť investorom rozhodovanie a plánovanie počas realizácie geotermálnych projektov.
