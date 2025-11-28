< sekcia Ekonomika
Ministerstvo obchodu USA tlačilo na Švajčiarsko, aby investovalo
Autor TASR
Zürich 28. novembra (TASR) - Americké ministerstvo obchodu počas nedávnych rokovaní o zmiernení ciel tlačilo na Švajčiarsko, aby sa zaviazalo investovať miliardy dolárov, ktoré by pritom Washington mohol prideliť podľa vlastného uváženia. To však predstavitelia švajčiarskych firiem odmietli, uviedli to dva zdroje oboznámené so záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Spojené štáty a Švajčiarsko oznámili 14. novembra rámcovú dohodu, na základe ktorej Washington zníži clá na švajčiarsky tovar z 39 % na 15 %. Zároveň, švajčiarske firmy sa zaviazali investovať do konca roka 2028 v USA 200 miliárd USD (172,62 miliardy eur). To bolo desať dní po stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa so skupinou švajčiarskych podnikateľov v Bielom dome, ktoré pomohlo urýchliť rokovania o zrušení ciel, uviedli zdroje.
Ešte v septembri americký minister obchodu Howard Lutnick vyzval švajčiarskych vyjednávačov, aby sa zaviazali k investíciám, ktoré by Washington mohol nasmerovať, podobne ako v prípade dohody s Japonskom, podľa vlastného uváženia, uviedli zdroje.
Alfred Gantner, spoluzakladateľ spoločnosti Partners Group a člen švajčiarskej delegácie, ktorá sa stretla s Trumpom, pre piatkové vydanie novín Tages-Anzeiger povedal, že predstavitelia švajčiarskych firiem odmietli dať USA k dispozícii peniaze. „Keď Američania požadovali, aby sa 100 miliárd USD použilo podľa ich želania, ako v dohode s Japonskom, povedali, že Švajčiarsko by takúto vec nikdy neakceptovalo,“ uviedol Gantner.
Švajčiarske ministerstvo hospodárstva uviedlo, že sa k tomu nebude vyjadrovať a poukázalo na vyhlásenie vydané pred dvoma týždňami, v ktorom sa Švajčiarsko zaviazalo uľahčiť investície v Spojených štátoch.
Lutnick predtým vyhlasoval, že dohoda medzi USA a Japonskom by mohla slúžiť ako model pre ďalšie krajiny vrátane Európy. Po stretnutí s delegáciou švajčiarskych podnikateľov Trump verejne nariadil americkému obchodnému zástupcovi Jamiesonovi Greerovi, aby obnovil rokovania o colných sadzbách s alpskou republikou.
