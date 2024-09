Ministerstvo: Obmedzenia v doprave trvajú, situácia sa však zlepšuje

Bratislava 17. septembra (TASR) - Obmedzenia v doprave stále trvajú, dopravná situácia sa však zlepšuje. Uviedla to hovorkyňa Ministerstva dopravy (MD) SR Petra Poláčiková. Aj v utorok podľa nej zostávajú v teréne stovky zamestnancov rezortných organizácií, aby zabezpečili čo najrýchlejšie odstránenie škôd po povodniach na západnom Slovensku a na Kysuciach. Problematické naďalej zostávajú najmä cezhraničné vlakové spojenia a vodná doprava na Dunaji je naďalej zastavená.



Spresnila, že následkom výdatných dažďov je na troch úsekoch výrazne poškodená železničná trať Zohor - Rohožník. Je to lokálna trať, na ktorej štandardne nejazdí osobná doprava, avšak využívajú ju nákladné vlaky, ktoré jazdia do cementárne v Rohožníku. Železnice Slovenskej republiky priebežne odstraňujú popadané stromy a konáre bez zásadného vplyvu na meškania vlakov.



Naďalej podľa Poláčikovej platí, že až do odvolania nejazdia vlaky medzi Bratislavou a Viedňou. Vlaky smerujúce do Česka z Čadce a z Nového Mesta nad Váhom jazdia len po hranice.



Upozornila, že pre obmedzené alebo zastavené preberanie vlakov v pohraničných oblastiach má ZSSK Cargo aktuálne odstavených 23 nákladných vlakov. Premočený tovar a nedostatok vozňov (všetky, ktoré boli k dispozícii, sú naložené) zapríčinili, že je odstavený prekládkový komplex Bratislava - Východ.



"Na diaľniciach a rýchlostných cestách aktuálne nemáme žiadne obmedzenia. Počas pondelňajšieho (16. 9.) večera a noci bola pre nepriaznivé počasie znížená rýchlosť na D1 v úseku Levoča - Chminianska Nová Ves. Krajnice na D1 na Einsteinovej ulici v Bratislave sú už obojstranne vyčistené od naplavených zvyškov," doplnila.



Na cestách prvej triedy podľa hovorkyne MD SR zostávajú naďalej uzavreté hraničné mosty Moravský Svätý Ján - Hohenau a Medveďov - Vámosszabadi. Na ceste I/2 v Stupave pri Kaštieľskom parku je podľa jej informácií premávka spomalená a usmerňovaná mestskou políciou.



"Doprava na Dunaji je stále zastavená. V utorok o 9.00 h bola výška hladiny 964 centimetrov. Dopravní inšpektori museli riešiť pontón, ktorý sa odtrhol z Rakúska. Po prekročení hraníc ho na našom území zaistili," informovala.



Doplnila, že v utorok je zatvorená pošta v Devíne a tiež je obmedzené doručovanie v Devínskej Novej Vsi. "Letisko M. R. Štefánika funguje bez obmedzení, lety vybavujú v štandardnom režime," dodala hovorkyňa rezortu dopravy.