Ministerstvo očakáva, že ceny rožkov na pultoch od januára poklesnú

Nitra 27. októbra (TASR) – Pekári majú za sebou prvé rokovania s obchodnými reťazcami o budúcoročných odbytových cenách svojich výrobkov. Od začiatku roka 2020 sa zníži daň z pridanej hodnoty (DPH) zo súčasných 20 percent na 10 percent na čerstvé pečivo do hmotnosti od 40 do 50 gramov, teda na klasické rožky. Podľa Tatiany Lopúchovej, predsedníčky Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, z pohľadu pekárov nejde o to, aby sa znižovala pultová cena rožkov, ale aby sa táto cena nemusela meniť smerom nahor. Milan Lapšanský z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR naopak očakáva, že pultové ceny rožkov poklesnú.



Podľa Lopúchovej by zníženie DPH malo pomôcť pekárom pri vyjednávaní s obchodnými reťazcami o odbytových cenách. „Náklady pekárov veľmi rastú, za posledné obdobie sa niekoľkokrát po sebe zvyšovala minimálna mzda, budúci rok bude týmto nárastom veľmi výrazne zasiahnutý, schválené boli dva balíčky, rekreačné poukazy. Toto všetko potrebujú pekári premietnuť do odbytových cien,“ uviedla Lopúchová. Ak sa podľa jej slov podelí o zníženú daň obchodník a výrobca, zákazník zvýšenie pultovej ceny u rožka nemusí pocítiť.



Požiadavku pekárov na zvýšenie odbytových cien považuje za opodstatnenú aj Lapšanský. „U pekárov platí, že na osobné náklady predstavujú na odbytových cenách najväčšiu časť. Bol by som prekvapený, ak by obchodné reťazce neakceptovali úpravu nákupných cien smerom nahor od pekárov. Na pulte by sa však zvýšená cena nemala prejaviť vzhľadom na vysoké obchodné prirážky, ktoré reťazce majú. Od začiatku budúceho roka bude platiť znížená DPH, preto očakávame, že pri zachovaní obchodnej prirážky dôjde k zmene pultových cien nadol. Mnohé obchodné siete nám to sľúbili,“ tvrdí Lapšanský. Ak sa cena nezníži, ministerstvo pôdohospodárstva bude podľa jeho vyjadrenia adresne informovať spotrebiteľa, ktorý reťazec sa obohacuje na úkor spotrebiteľa aj štátu.