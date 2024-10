Ministerstvo plánuje modernizáciu trate z Bratislavy do Komárna

Bratislava 5. októbra (TASR) - Železničná trať z Bratislavy do Komárna by mohla byť v budúcnosti dvojkoľajová. Uvažuje o tom Ministerstvo dopravy SR, ktoré chce navrhnúť zaradenie modernizácie trate medzi strategické investície. Na sociálnej sieti o tom informoval minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



"Projekt patrí medzi naše priority a pripravujeme jeho zaradenie medzi strategické investície, aby sme v zmysle zákona o strategických investíciách vedeli prípravu tejto modernizácie čo najviac urýchliť," uviedol minister.



Najväčším problémom trate z Bratislavy do Komárna je podľa ministra práve to, že je jednokoľajná. Na úseku dlhom 95 kilometrov je pritom 12 staníc a šesť zastávok, trať sa pripája k medzinárodnému spojeniu Praha - Budapešť. Využívaná je pre osobnú i nákladnú dopravu. "Stačí, že jeden z vlakov mešká na tie vyhýbacie stanice, tak to má za následok meškanie potom všetkých vlakov, ktoré sa majú následne navzájom povyhýbať a dopraviť sa v nejakom čase do stanice," priblížil Ráž.



Ďalším problémom je podľa ministra aj to, že trať nie je elektrifikovaná. V úseku je povolená maximálna rýchlosť 80 km/h, v priemere tam však vlaky jazdia rýchlosťou približne 50 km/h a medzi priecestiami a množstvom zastávok sa podľa ministra ani nedokážu rozbehnúť.



Rezort dopravy zatiaľ ešte uvažuje o tom, či bude rekonštruovať celý úsek na dvojkoľajovú trať, alebo iba určité časti. "V každom prípade sa budeme snažiť zrealizovať mimoúrovňové priecestia a podobne. Výsledkom by malo byť v každom prípade, aby mohlo po tejto trati jazdiť viac vlakov, aby mohli jazdiť rýchlejšie a aby sme zabránili akýmkoľvek meškaniam," poznamenal Ráž.



Modernizáciu trate z Bratislavy do Komárna by chcelo ministerstvo dopravy financovať prostredníctvom projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP). O tom, kedy by sa mohlo s rekonštrukciou trate začať, Ráž nateraz nechcel hovoriť. Priblížil, že ak projekt získa osvedčenie strategickej investície, mohlo by to prípravný proces urýchliť. "Tento úsek trate je jeden z celkom dobrých príkladov alebo veľmi dobrým kandidátom na realizáciu nášho prvého PPP projektu na železnici, čiže tam je určitá možnosť, že by sme sa posunuli týmto smerom. V každom prípade dnes je to o tom, aby sme pripravili projekt na realizáciu a následne budeme hľadať na to zdroje," dodal Ráž.