Ministerstvo investícií chce zriadiť centrá zdieľaných služieb

Bratislava 19. júna (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR chce v regiónoch zriadiť centrá zdieľaných služieb. Cieľom je podľa rezortu vytvoriť spoločné úrady v najmenej rozvinutých okresoch, ktoré by mali šetriť samosprávam peniaze. V stredu o tom informoval na tlačovej konferencii po výjazdovom rokovaní vlády v Rimavskej Sobote štátny tajomník MIRRI Michal Kaliňák.



"Dnes sme dostali zelenú, aby sme spolu s Ministerstvom vnútra SR do konca tohto roka vyhlásili dve výzvy, ktorými zriadime centrá zdieľaných služieb. Spoločné úradovne na úrovni najmenej rozvinutých okresov budú mať veľkú pridanú hodnotu preto, aby bol iba jeden úradník, teda jeden zamestnanec, ktorý robí účtovníctvo, mzdy, projektový manažment a podobne. Pre viacero obcí na úrovni okresu je toto obrovský krok, ktorý bude šetriť peniaze samosprávam," uviedol Kaliňák.



Doplnil, že menej rozvinutým regiónom chce rezort pomáhať v koordinovanom rozvoji s väčším balíkom investícií. Okrem toho MIRRI prišlo aj s návrhom legislatívneho zámeru zákona o podpore prioritných okresov, ktorý v stredu schválila vláda. Regióny by sa tak mali určovať podľa deviatich kritérií, ktoré podľa Kaliňáka vytvoria reálny obraz o danom regióne a spôsobe pomoci jednotlivým okresom.