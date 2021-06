Ministerstvo pôdohospodárstva nie je regulačný úrad, ceny neurčuje

Bratislava 3. júna (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR nie je regulačný úrad. Tvorba cien je vecou dodávateľsko-odberateľských vzťahov a ministerstvo do nej nemôže zasahovať. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie MPRV v reakcii na vyjadrenia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).



"Je však pravda, že vďaka celosvetovému nárastu dopytu po obilí, ako aj zdraženiu nákladov súvisiacich s medzinárodným obchodom došlo k nárastu cien obilnín celosvetovo aj v SR. Môžeme uviesť, že aktuálny stav porastov obilnín v SR je vo veľmi dobrom stave, čo umožňuje poľnohospodárom kontrahovať obilie z úrody 2021 za vyššiu cenu. Aj v tom prípade upozorňujeme, že stanovenie zmluvných podmienok je v kompetencii dodávateľsko-odberateľských vzťahov," dodalo agroministerstvo.



SZPCC upozornil, že nečinnosť štátu a ceny pšenice na vysokých úrovniach tlačia na rast cien chleba, pečiva, koláčov i cestovín. Ceny chleba, pečiva, koláčov či cestovín podľa zväzu zrejme onedlho vzrastú. Náklady na ich výrobu totiž výrazne ovplyvňujú svetové ceny pšenice, ktoré sa od začiatku roka držia nad úrovňou 200 eur za tonu. Štát pritom stále so zvýšenými nákladmi na zvládnutie pandémie napriek verejným sľubom nepomohol.



"Cena pšenice a z nej vyrobenej múky výrazným spôsobom ovplyvňuje produkčné kalkulácie pekárov, cukrárov aj cestovinárov. Náklady na výrobu múky totiž tvorí zo 70 až 80 % práve cena pšenice. Ak sa bude cena pšenice dlhšie držať nad aktuálnou úrovňou 220 eur za tonu, ceny výrobkov z nej budú musieť vzrásť," vysvetlil výkonný riaditeľ SZPCC Milan Lapšanský.