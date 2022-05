Ministerstvo práce navrhuje opätovné zvýšenie súm stravného

Bratislava 31. mája (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR navrhuje opätovné zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách a základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel. Dôvodom je nárast cenovej hladiny jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní i položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel. TASR o tom informovali z tlačového odboru MPSVaR SR.



Rezort práce priblížil, že v apríli prišlo k nárastu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní o 5,7 percentuálneho bodu. "Tým bola splnená podmienka na zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách v zmysle zákona o cestovných náhradách," doplnil s tým, že naposledy boli sumy stravného zvýšené od 1. mája 2022.



Ministerstvo navrhuje zvýšiť sumu stravného počas päť až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6 eur na 6,4 eura. V trvaní pracovnej cesty od 12 do 18 hodín z 9 eur na 9,6 eura. Nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 13,7 eura na 14,5 eura.



Priblížili, že minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 percent stravného pre pracovné cesty v trvaní od päť do 12 hodín. "Pri sume stravného 6,40 eura bude teda minimálna hodnota stravovacej poukážky 4,80 eura. Zákonník práce určuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku vo vyššej hodnote," dodali.



Kumulovaný index cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel hodnotu dosiahol v apríli nárast o 6,4 percentuálneho bodu. Návrhom opatrenia MPSVR SR sa suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách má pre jednostopové vozidlá a trojkolky zvýšiť z 0,059 eura na 0,063 eura. Pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,213 eura na 0,227 eura.



Účinnosť oboch opatrení bude podľa ministerstva závisieť od dĺžky legislatívneho procesu, ktorý sa začal zverejnením predbežnej informácie s termínom pripomienkovania do 8. júna.