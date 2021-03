Ministerstvo práce plní naďalej všetky svoje úlohy, ubezpečuje rezort

Bratislava 16. marca (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR ubezpečuje, že naďalej plní všetky úlohy, ktoré mu vyplývajú z kompetenčného zákona. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ministerstva Michaela Slivková Kirňaková v reakcii na otázky o ďalšom fungovaní ministerstva po pondelkovom (15. 3.) oznámení ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) o tom, že sa vzdáva svojej funkcie. V ohrození nie je ani projekt prvej pomoci.



"Projekt Prvá pomoc sa riadi schémou pomoci schválenou Európskou komisiou a naďalej bude realizovaný v súlade so schválenými pravidlami prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny," uviedla hovorkyňa.



Krajniak v pondelok oznámil, že sa rozhodol podať demisiu a vzdať sa tak svojej funkcie ministra práce. Vníma to ako gesto na ukončenie vládnej krízy. Termín odchodu Krajniaka z ministerského kresla ani meno jeho nástupcu zatiaľ známe nie sú.



Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú Krajniak požiadal o uvoľnenie z funkcie v čo najkratšom čase. Demisiu podľa vlastných slov Krajniak podáva preto, aby Sme rodina ukázala, že nemá žiadne personálne podmienky a je ochotná sa vzdať niečoho preto, aby koaličná kríza skončila.



"Urobili sme všetko pre to, aby bola v stredu (10. 3.) koaličná kríza ukončená. Odvtedy počúvame znovu dookola, kto má odstúpiť, či jeden, či dvaja, alebo traja. Za chvíľu tu máme Veľkú noc a sme uprostred pandémie. Chceme, aby táto koaličná kríza konečne skončila," povedal Krajniak. Nechce, aby to vyzeralo tak, že hnutie z krízy ide "niečo vytĺkať".