Ministerstvo práce poskytne ďalšie dotácie na podporu rodín

Bratislava 20. apríla (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR poskytne ďalšie dotácie na podporu rodín, a to do 10.000 eur na žiadateľa. Uvedená časť výzvy je určená na preventívne programy, tréningy či osvetové aktivity. Vo štvrtok o tom informovalo MPSVR.



"Na ministerstve sa snažíme vyhovieť každému žiadateľovi o dotáciu na podporu rodiny. A teraz nehovorím len o ihriskách, ale aj aktivitách, ktoré pomáhajú napríklad upevňovať vzťahy medzi členmi rodiny alebo pomáhajú so starostlivosťou o deti so zdravotným znevýhodnením," uviedol dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina).



Predmetné programy, tréningy či aktivity sa majú zamerať na predchádzanie negatívnym javom v rodine, rozvoj rodičovských kompetencií alebo zvyšovanie citlivosti verejnosti k rodinným hodnotám a pozitívnemu rodičovstvu. Výzva je určená aj na stabilitu vzťahov v rodine. Týka sa to napríklad upevňovania medzigeneračných vzťahov, napríklad tých so starším členom rodiny, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby, spresnil rezort práce.



Doplnil, že taktiež ide o aktivity zamerané na rodinu s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením alebo s členom, ktorý má ťažké zdravotné postihnutie. Ide aj o výchovu k manželstvu a rodičovstvu či podporu rodín k samostatnosti a nezávislosti.



Medzi aktivity môžu patriť kurzy, workshopy, intervencie, koučingové stretnutia, tréningy, prednášky, odborné poradenstvo či sprostredkovanie a doručovanie materiálnej pomoci sociálne odkázaným. Aktivitami môže byť aj osveta, napríklad poradenstvo pre seniorov, ako zvládať nové technické zariadenia či nepodľahnúť podvodníkom, vysvetlilo MPSVR.



Dodalo, že o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno tento rok žiadať od začiatku novembra do konca decembra.