Ministerstvo práce sa ohradilo voči kritike Remišovej

Bratislava 29. apríla (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR sa ohradilo voči kritike opozičnej poslankyne Veronike Remišovej (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorá tvrdí, že rezort práce aj koaličný Hlas-SD rozdáva milióny eur neziskovým organizáciám, ktoré patria jej kandidátom. Remišová podľa neho buď klame, alebo nemá naštudovanú problematiku, pričom o žiadny biznis pri rozdávaní dotácií z plánu obnovy nejde.



„Z plánu obnovy sa má postaviť, respektíve zrekonštruovať spolu 170 zariadení sociálnych služieb za 281 miliónov eur vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), čím sa vytvorí 3500 nových miest pre odkázaných ľudí. Výzva bola vyhlásená ešte bývalým ministrom práce Milanom Krajniakom, teda za vlády, ktorej súčasťou bola aj Remišová,“ uviedlo MPSVR s tým, že do výzvy sa mohli prihlásiť verejní poskytovatelia, teda mestá, obce či samosprávne kraje, alebo neverejní poskytovatelia, ako neziskové organizácie, občianske združenia a charity.



Zároveň spresnil, že ide o takzvanú otvorenú výzvu, teda základnou podmienku je, že sa projekty musia posudzovať v takom poradí, ako prišli. Na posudzovanie žiadostí nemá podľa rezortu práce žiadny vplyv to, kto podáva projekt, akú veľkú má sieť alebo či ide o nové združenie. Ak žiadateľ splnil podmienky a podal žiadosť načas v poradí, tak komisia musí projekt schváliť. Dodal, že poskytovatelia sociálnych služieb nemôžu vytvárať zisk vo svoj vlastný prospech a akýkoľvek prebytok z hospodárskej činnosti musia vrátiť do sociálnych služieb.



„Na Slovensku čaká v súčasnosti asi 14.000 ľudí na umiestnenie v pobytových zariadeniach sociálnych služieb a v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny budeme naďalej pracovať na odstraňovaní tohto dlhodobého kapacitného dlhu,“ uzavrelo MPSVR.