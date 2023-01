Ministerstvo práce: Tento rok nastanú v sociálnom poistení zmeny

Bratislava 1. januára (TASR) - Tento rok nastávajú viaceré zmeny v sociálnom poistení. Ide napríklad o generálny pardon či otcovskú dovolenku. Rezort práce pripravil opatrenia dotýkajúce sa všetkých oblastí sociálneho poistenia, ktoré prispejú k zvýšeniu životnej úrovne pracujúcich, rodín aj seniorov. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Doplnil, že pre dlžníkov Sociálnej poisťovne (SP), ktorí nesú ťarchu dlhodobo kumulovaných záväzkov voči SP, bude inštitút generálneho pardonu znamenať pomoc, ako sa zbaviť časti pohľadávok, respektíve penále. Pre odvádzateľov poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, teda poistné, to znamená, že ak najneskôr do konca tohto augusta zaplatia všetko dlžné poistné, ktoré bude splatné dokonca tohto januára a týka sa obdobia do konca minulého júna, príslušné penále im bude odpustené.



Ďalšou zmenou je platená otcovská dovolenka. Novela Zákonníka práce priniesla dva týždne plateného voľna pre otcov, aj keď matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok, vysvetlilo MPSVR.



Novelu pripravilo ako transpozíciu smerníc Európskej únie (EÚ) do právneho poriadku SR. Cieľom je podpora rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom veku detí, čo najskôr po narodení.



Otcovskú vypláca SP. Dávka je určená pre otcov a po splnení zákonných podmienok ju môžu poberať najviac 14 kalendárnych dní v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa. Ak je dieťa alebo matka s dieťaťom v tomto období hospitalizované, toto obdobie sa predlžuje o obdobie hospitalizácie, uzavrelo ministerstvo práce.