Ministerstvo práce vyhlásilo výzvu z plánu obnovy za 70 miliónov eur

Bratislava 1. júla (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vyhlásilo vo štvrtok (27. 6.) výzvu z plánu obnovy za 70 miliónov eur. Jej cieľom je rozšíriť kapacity v zariadeniach komunitného typu a v ambulantných zariadeniach. Rezort o tom informoval na svojej webstránke.



Rozšírením kapacít má byť umožnený presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu. "V prípade renovácie budov je cieľom dosiahnuť aj priemernú úsporu primárnej energie vo výške 30 %," dodal rezort.



Výzva je otvorená do 30. septembra tohto roka alebo do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov mechanizmu. Oprávnenými žiadateľmi sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb či subjekty, ktoré po realizácii aktivít projektu získajú oprávnenie na poskytovanie sociálnej služby. Rovnako aj obce, vyššie územné celky (VÚC) a združenie obcí.