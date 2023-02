Ministerstvo práce zverejnilo vyzvanie pre projekt pomoci utečencom

Bratislava 2. februára (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zverejnilo vyzvanie pre národný projekt Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom. Vyzvanie má za cieľ sprostredkovať pomoc ľuďom, ktorí prišli z Ukrajiny, vrátane občanov tretích krajín, aby sa dokázali lepšie začleniť do slovenskej spoločnosti. Pre všetky kraje sa určilo spolu takmer 3,5 milióna eur. Vo štvrtok o tom informovalo MPSVR.



Nevyhnutnosťou pre týchto ľudí sa podľa slov MPSVR stáva znalosť slovenského jazyka či legislatívy SR v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, ako je hmotná núdza, dotácie a štátne sociálne dávky a príspevky. Projekt prihliada na špecifické potreby dotknutého vrátane poradenstva pri začleňovaní detí do školských a predškolských zariadení. Zámerom je na základe vyjadrenia ministerstva práce aj pomôcť dotknutým, aby si na Slovensku našli uplatnenie a mali pestrejší spoločenský život.



K dispozícii bude pre tento projekt 92 odborných poradcov a 46 poradcov, zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, uviedlo MPSVR. A to buď na úrade práce, prípadne v obciach či veľkokapacitných centrách. Zamestnanci úradov práce budú okrem informovania napríklad formou poradenstva poskytovať aj ďalšiu pomoc, respektíve asistenciu.



Národný projekt je súčasťou operačného programu Ľudské zdroje na obdobie 2014 - 2020 a trvať bude do konca tohto roka. Do stredy o dočasné útočisko na Slovensku požiadalo 107.399 ukrajinských občanov, z toho vyše 38.000 detí, uzavrel rezort práce.