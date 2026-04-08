Ministerstvo: Prorastové opatrenia sú východiskom pre ďalšie rokovania
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Predložené návrhy na podporu rastu slovenskej ekonomiky z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR predstavujú východiskový materiál pre ďalšie rokovania. Ich finálna podoba bude výsledkom dohody koaličných partnerov a spolupráce jednotlivých rezortov. Informovala o tom v stredu hovorkyňa MH Mária Pavlusík.
„Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) predložila na dnešné rokovanie koaličnej rady súbor prorastových opatrení. Navrhované opatrenia sú koncipované ako rámcové a zasahujú do kompetencií viacerých rezortov, preto si ich ďalšie rozpracovanie bude vyžadovať širokú odbornú aj politickú diskusiu v rámci koalície,“ vysvetlila hovorkyňa.
Pripomenula, že ministerka hospodárstva už po stretnutí s prezidentom SR Petrom Pellegrinim avizovala, že cieľom balíka je podporiť hospodársky rast, konkurencieschopnosť ekonomiky a zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku.
Ako po stredajšom rokovaní kabinetu potvrdil podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), na dopoludňajšom rokovaní koaličnej rady bol predstavený aj balík opatrení, z ktorých sa budú v nadchádzajúcom období vyberať tie, ktoré môžu podporovať rast ekonomiky SR. „Teraz sme si všetci zobrali nejaký čas na to, aby sme si opatrenia podrobne naštudovali, mohli ich zanalyzovať a prišli s vlastnými ďalšími návrhmi, ktoré sú reálne,“ avizoval.
