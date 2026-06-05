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Ministerstvo rieši takmer miliónovú korekciu pri projekte NASES
MIRRI zároveň upozornilo, že tento prípad nemusí byť ojedinelý.
Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR udelilo finančnú korekciu vo výške 931.173,20 eur pri projekte Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) z obdobia bývalej vlády s názvom Služby sprístupňovania a zdieľania doručovaných rozhodnutí. Neoprávnené výdavky boli vyčíslené z dôvodu nenaplnenia merateľných ukazovateľov projektu a nepreukázania funkčnosti služieb, ktoré boli deklarované v predložených žiadostiach o platbu.
„NASES bola zároveň vyzvaná na vrátenie finančných prostriedkov v lehote 60 dní. Korekciu musel rezort udeliť vzhľadom na to, že služby neboli sprevádzkované,“ informoval v piatok odbor komunikácie MIRRI.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) považuje tento prípad za prvý konkrétny účet za zlyhania v štátnom IT z obdobia, keď rezort viedla súčasná opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí) a oblasť informatizácie zastrešoval Ján Hargaš (PS).
„Toto nie je hypotetická škoda, politická špekulácia ani mediálna konštrukcia. Toto je reálna korekcia vo výške takmer jedného milióna eur. Štát dnes musí riešiť dôsledky projektu, pri ktorom boli deklarované služby, no podľa zistení nebola preukázaná ich funkčnosť,“ zhodnotil Migaľ.
MIRRI zároveň upozornilo, že tento prípad nemusí byť ojedinelý. Rezort totiž preveruje aj ďalšie projekty z minulých období, pričom v jednom z prípadov ide podľa predbežných informácií o rádovo vyššiu sumu.
„Toto je prvá korekcia z viacerých, ktoré môžu prísť a ktoré sa týkajú obdobia pani Remišovej a pána Hargaša. Ďalší prípad už preveruje komisia a tam hovoríme o výrazne vyššej sume. Aj tam robíme všetko pre to, aby prípadné dopady na štát boli čo najmenšie,“ doplnil Migaľ.
Pripomenul, že rezort podal vo viacerých prípadoch už šesť trestných oznámení. Väčšina týchto prípadov je spojená s projektom Slovensko IT, ktorý mal byť podľa vtedajšieho vedenia výkladnou skriňou štátneho IT, no po svojom zániku zanechal štátu miliónové záväzky a projekty, ktoré boli dodané len papierovo, ale nie funkčne, dodalo MIRRI.
„NASES bola zároveň vyzvaná na vrátenie finančných prostriedkov v lehote 60 dní. Korekciu musel rezort udeliť vzhľadom na to, že služby neboli sprevádzkované,“ informoval v piatok odbor komunikácie MIRRI.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) považuje tento prípad za prvý konkrétny účet za zlyhania v štátnom IT z obdobia, keď rezort viedla súčasná opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí) a oblasť informatizácie zastrešoval Ján Hargaš (PS).
„Toto nie je hypotetická škoda, politická špekulácia ani mediálna konštrukcia. Toto je reálna korekcia vo výške takmer jedného milióna eur. Štát dnes musí riešiť dôsledky projektu, pri ktorom boli deklarované služby, no podľa zistení nebola preukázaná ich funkčnosť,“ zhodnotil Migaľ.
MIRRI zároveň upozornilo, že tento prípad nemusí byť ojedinelý. Rezort totiž preveruje aj ďalšie projekty z minulých období, pričom v jednom z prípadov ide podľa predbežných informácií o rádovo vyššiu sumu.
„Toto je prvá korekcia z viacerých, ktoré môžu prísť a ktoré sa týkajú obdobia pani Remišovej a pána Hargaša. Ďalší prípad už preveruje komisia a tam hovoríme o výrazne vyššej sume. Aj tam robíme všetko pre to, aby prípadné dopady na štát boli čo najmenšie,“ doplnil Migaľ.
Pripomenul, že rezort podal vo viacerých prípadoch už šesť trestných oznámení. Väčšina týchto prípadov je spojená s projektom Slovensko IT, ktorý mal byť podľa vtedajšieho vedenia výkladnou skriňou štátneho IT, no po svojom zániku zanechal štátu miliónové záväzky a projekty, ktoré boli dodané len papierovo, ale nie funkčne, dodalo MIRRI.