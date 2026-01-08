< sekcia Ekonomika
Ministerstvo: Rok 2025 bol v znamení stabilizácie cestovného ruchu
Dôraz kládli na efektívnejšie využívanie verejných zdrojov, podporu domáceho cestovania, rozvoj regiónov a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.
Autor TASR
Bratislava 8. januára (TASR) - Pre Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR bol rok 2025 v znamení stabilizácie a systematického posilňovania cestovného ruchu. „Ministerstvo sa zameriavalo na vytváranie predvídateľného a transparentného prostredia pre aktérov cestovného ruchu, najmä pre samosprávy, oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu a podnikateľské subjekty,“ uviedol pre TASR hovorca MCRŠ Patrik Velšic.
Dôraz kládli na efektívnejšie využívanie verejných zdrojov, podporu domáceho cestovania, rozvoj regiónov a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Významnou témou bola podľa Velšica aj udržateľnosť, digitalizácia a posilňovanie spolupráce medzi štátom, regiónmi a súkromným sektorom.
Podpora cestovného ruchu na Slovensku od vzniku samostatného ministerstva v roku 2024 vzrástla takmer štvornásobne - z pôvodných zhruba 10 miliónov eur na takmer 40 miliónov eur vlani. Fond na podporu cestovného ruchu podporil odvetvie sumou takmer 19 miliónov eur, dotácie pre krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu sa zvýšili skoro na 16 miliónov eur. Spolu s výzvou na podporu cestovného ruchu na vidieku za 4,5 milióna eur je to spolu 39,4 milióna eur.
„Podarilo sa nám sfunkčniť Fond na podporu cestovného ruchu, ktorý vnímame ako jeden z najvýznamnejších nástrojov na rozvoj cestovného ruchu vo všetkých regiónoch Slovenska,“ priblížil Velšic.
Fond vo výzve na podporu udržateľného a konkurencieschopného cestovného ruchu a kúpeľníctva v regiónoch prijal celkovo 884 žiadostí a prerozdelil skoro celú určenú sumu 19 miliónov eur. Z toho vyše osem miliónov eur pre obce, viac ako milión eur pre subjekty verejnej správy a bezmála 10 miliónov eur pre kúpeľníctvo, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a občianske združenia.
„Za dôležitý výsledok rovnako považujeme stabilizáciu systému podpory cestovného ruchu v regiónoch. Podarilo sa posilniť fungovanie oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu, zlepšiť nastavenie dotačných mechanizmov a zvýšiť transparentnosť ich využívania,“ pokračoval hovorca MCRŠ. Podporu získali projekty s dlhodobým prínosom pre rozvoj regiónov a miestnych komunít.
Ministerstvo zároveň posilnilo spoluprácu so samosprávami a s odbornou verejnosťou, podniklo kroky smerujúce k profesionalizácii sektora a zvyšovaniu kvality služieb v cestovnom ruchu.
„Výzvou naďalej zostáva nerovnomerný rozvoj jednotlivých regiónov a dlhodobý nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v cestovnom ruchu,“ dodal Velšic. Ministerstvo to vníma ako kľúčové oblasti, na ktoré sa sústredí v nasledujúcom období s cieľom zabezpečiť dlhodobo udržateľný rozvoj cestovného ruchu na Slovensku.
Dôraz kládli na efektívnejšie využívanie verejných zdrojov, podporu domáceho cestovania, rozvoj regiónov a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Významnou témou bola podľa Velšica aj udržateľnosť, digitalizácia a posilňovanie spolupráce medzi štátom, regiónmi a súkromným sektorom.
Podpora cestovného ruchu na Slovensku od vzniku samostatného ministerstva v roku 2024 vzrástla takmer štvornásobne - z pôvodných zhruba 10 miliónov eur na takmer 40 miliónov eur vlani. Fond na podporu cestovného ruchu podporil odvetvie sumou takmer 19 miliónov eur, dotácie pre krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu sa zvýšili skoro na 16 miliónov eur. Spolu s výzvou na podporu cestovného ruchu na vidieku za 4,5 milióna eur je to spolu 39,4 milióna eur.
„Podarilo sa nám sfunkčniť Fond na podporu cestovného ruchu, ktorý vnímame ako jeden z najvýznamnejších nástrojov na rozvoj cestovného ruchu vo všetkých regiónoch Slovenska,“ priblížil Velšic.
Fond vo výzve na podporu udržateľného a konkurencieschopného cestovného ruchu a kúpeľníctva v regiónoch prijal celkovo 884 žiadostí a prerozdelil skoro celú určenú sumu 19 miliónov eur. Z toho vyše osem miliónov eur pre obce, viac ako milión eur pre subjekty verejnej správy a bezmála 10 miliónov eur pre kúpeľníctvo, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a občianske združenia.
„Za dôležitý výsledok rovnako považujeme stabilizáciu systému podpory cestovného ruchu v regiónoch. Podarilo sa posilniť fungovanie oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu, zlepšiť nastavenie dotačných mechanizmov a zvýšiť transparentnosť ich využívania,“ pokračoval hovorca MCRŠ. Podporu získali projekty s dlhodobým prínosom pre rozvoj regiónov a miestnych komunít.
Ministerstvo zároveň posilnilo spoluprácu so samosprávami a s odbornou verejnosťou, podniklo kroky smerujúce k profesionalizácii sektora a zvyšovaniu kvality služieb v cestovnom ruchu.
„Výzvou naďalej zostáva nerovnomerný rozvoj jednotlivých regiónov a dlhodobý nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v cestovnom ruchu,“ dodal Velšic. Ministerstvo to vníma ako kľúčové oblasti, na ktoré sa sústredí v nasledujúcom období s cieľom zabezpečiť dlhodobo udržateľný rozvoj cestovného ruchu na Slovensku.