Ministerstvo: Samosprávam pomôžu zmeny vo verejnom obstarávaní

Bratislava/Kostolné Kračany 25. marca (TASR) - Možnosti podpory samospráv z eurofondov a dotačných schém, či aktuálny návrh novely zákona o verejnom obstarávaní (VO) z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Aj to boli témy pondelkového stretnutia šéfa rezortu Richarda Rašiho (HLas-SD) a štátneho tajomníka Michala Kaliňáka s predstaviteľmi územnej samosprávy z okresov Dunajská Streda, Komárno a Senec v Kostolných Kračanoch. Informoval o tom v pondelok odbor komunikácie MIRRI.



Novelu zákona o VO považuje rezort za jeden z kľúčových nástrojov pomoci aj pre samosprávu. Vláda má o návrhu rokovať tento týždeň. Výrazne zjednodušuje verejné obstarávanie, pričom mení limity pre jednotlivé postupy. Vypúšťa tiež inštitút žiadosti o nápravu, ktorý smernice Európskej únie (EÚ) nevyžadujú.



"Prišli sme požiadať o podporu a súhlas s navrhovaným zákonom o verejnom obstarávaní, ktorý bude pre starostov a primátorov znamenať, že keď budú mať peniaze z eurofondov, z obecných rozpočtov alebo od štátu, budú ich vedieť použiť na to, na čo ich potrebujú. Verejné obstarávanie, ktoré doteraz trvalo šesť mesiacov, bude po novom trvať tri, maximálne štyri týždne," priblížil Raši.



Novela podľa neho úzko súvisí so zjednodušením čerpania eurofondov, ktoré patria k najdôležitejším zdrojom podpory regiónov. "V skončenom programovom období bolo napríklad len v Nitrianskom samosprávnom kraji použitých takmer 1,2 miliardy eur. V okrese Dunajská Streda sa použilo viac ako 200 miliónov eur. Máme pred sebou nové programové obdobie, ktoré prináša podobné množstvo peňazí, medzi nimi aj financie na slovensko-maďarskú cezhraničnú spoluprácu v objeme 160 miliónov eur a práve táto oblasť je tou, ktorá z neho môže čerpať," doplnil Raši.