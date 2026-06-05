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Ministerstvo si objednalo štúdiu na zabezpečenie plnosplavnosti Dunaja
Hotová má byť najneskôr do 24 mesiacov, financovanie má byť zo zdrojov Európskej únie v rámci Programu Slovensko.
Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR si dalo vypracovať štúdiu realizovateľnosti, ktorá má navrhnúť opatrenia pre zaistenie plnosplavnosti vodnej cesty Dunaj v riečnom kilometri 1880,26 až 1853,10. Ide o 27-kilometrový úsek medzi bratislavským Devínom a Čunovom. Zmluvu za 879.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) ministerstvo uzavrelo so slovensko-českým Združením splavnosť Dunaj zloženým zo spoločností Ipala a Aquatis. Vyplýva to z oznámenia o výsledku súťaže vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie a z údajov v centrálnom registri zmlúv.
Štúdia má navrhnúť a posúdiť variantné technické riešenia opatrení na dosiahnutie požadovaných parametrov plavebnej dráhy podľa odporúčaní Dunajskej komisie v predmetnom úseku Dunaja. Hotová má byť najneskôr do 24 mesiacov, financovanie má byť zo zdrojov Európskej únie v rámci Programu Slovensko.
MD vyhlásilo tender na prípravu štúdie ešte v novembri 2024, keď určilo predpokladanú hodnotu zákazky vo výške 1,31 milióna eur bez DPH. Predchádzali tomu prípravné trhové konzultácie. Ponuky predložili v decembri 2024 dvaja uchádzači - Združenie splavnosť Dunaj navrhlo sumu 879.000 eur, spoločnosť Dopravoprojekt 787.000 eur bez DPH. Pri vyhodnotení ponúk mala cena váhu 40 bodov a kvalita tímu odborníkov 60 bodov. Úspešný uchádzač napriek vyššej cene napokon získal 96 bodov, druhý v poradí 89.
„Hlavným cieľom zákazky je definovanie variantov pre dosiahnutie požadovaných parametrov plavebnej dráhy a odstránenie obmedzujúcich úsekov pre medzinárodnú plavebnú prevádzku,“ uviedlo v podmienkach súťaže MD. Opatrenia musia rešpektovať záujmy ochrany životného prostredia - protipovodňové aktivity a dopĺňať iné dopravné, ekonomické a územnoplánovacie záujmy v dotknutom území.
Štúdia má navrhnúť a posúdiť variantné technické riešenia opatrení na dosiahnutie požadovaných parametrov plavebnej dráhy podľa odporúčaní Dunajskej komisie v predmetnom úseku Dunaja. Hotová má byť najneskôr do 24 mesiacov, financovanie má byť zo zdrojov Európskej únie v rámci Programu Slovensko.
MD vyhlásilo tender na prípravu štúdie ešte v novembri 2024, keď určilo predpokladanú hodnotu zákazky vo výške 1,31 milióna eur bez DPH. Predchádzali tomu prípravné trhové konzultácie. Ponuky predložili v decembri 2024 dvaja uchádzači - Združenie splavnosť Dunaj navrhlo sumu 879.000 eur, spoločnosť Dopravoprojekt 787.000 eur bez DPH. Pri vyhodnotení ponúk mala cena váhu 40 bodov a kvalita tímu odborníkov 60 bodov. Úspešný uchádzač napriek vyššej cene napokon získal 96 bodov, druhý v poradí 89.
„Hlavným cieľom zákazky je definovanie variantov pre dosiahnutie požadovaných parametrov plavebnej dráhy a odstránenie obmedzujúcich úsekov pre medzinárodnú plavebnú prevádzku,“ uviedlo v podmienkach súťaže MD. Opatrenia musia rešpektovať záujmy ochrany životného prostredia - protipovodňové aktivity a dopĺňať iné dopravné, ekonomické a územnoplánovacie záujmy v dotknutom území.