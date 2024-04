Ministerstvo: Štát by mal samosprávam vyplatiť 220 miliónov eur

Bratislava 8. apríla (TASR) - Štát by mal slovenským samosprávam vyplatiť jednorazovo ešte v prvej polovici roka 2024 sumu približne 220 miliónov eur. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR po pondelkovom kontrolnom dni predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) na rezorte financií.



"Ministerstvo financií SR si uvedomuje zložitú situáciu najmä v menších obciach a aj z tohto dôvodu navrhne jednorazové vyplatenie podielu z dane z príjmu právnických osôb na rok 2024, podobne ako tomu bolo v roku 2023. Ministerstvo tak očakáva, že samosprávam štát vyplatí jednorazovo ešte v prvej polovici roka 2024 sumu približne 220 miliónov eur. Rezort financií SR vychádza samosprávam v ústrety aj v prípade takzvaných rezervných fondov a navrhuje zmenu zákona, ktorý umožní obciam použiť tieto zdroje aj na bežné výdavky," spresnil tlačový odbor MF SR.



Preklenúť kritické obdobie súvisiace s nedostatkom financií samospráv by mohla pomôcť novela zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá by povolila použiť rezervný fond nielen na kapitálové, ale aj bežné výdavky miest a obcí. Po štvrtkovom (4. 4.) rokovaní Predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) to načrtol predseda združenia Jozef Božik.



Ďalšou možnosťou, o ktorej ZMOS rokuje s rezortom financií, je možnosť vyplatiť jednorazovo kompenzáciu za znížené príjmy samospráv v dôsledku prijatých legislatívnych opatrení, týka sa to alikvotnej čiastky výnosu z dane z príjmov fyzických osôb, približne 236 miliónov eur. Predseda ZMOS-u pripomenul, že k podobnej dohode s vládou došlo aj v roku 2023.