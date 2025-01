Ministerstvo: Štát hľadá spôsob údržby ciest prvej triedy

Bratislava 9. januára (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR a Slovenská správa ciest (SSC) hľadajú najefektívnejší spôsob zabezpečenia údržby ciest prvej triedy. Vo štvrtok o tom na pôde rezortu dopravy rokovali s predstaviteľmi samosprávnych krajov. Informovala o tom hovorkyňa MD SR Petra Poláčiková.



"V čase konsolidácie musíme hľadať také spôsoby údržby ciest prvej triedy, pri ktorých budeme limitované množstvo financií používať čo najefektívnejšie. Preto aktuálne diskutujeme o troch rôznych možnostiach," uviedol štátny tajomník MD SR Igor Choma.



Podľa rezortu dopravy jednou z možností je umožniť robiť údržbu súkromným spoločnostiam, ktoré by vzišli z transparentnej verejnej súťaže. Výsledkom by mohla byť aj kombinácia poskytovaných služieb súkromným sektorom a regionálnou správou ciest, informovalo ministerstvo.



Ďalšou možnosťou je pokračovať v aktuálnom systéme, keď si SSC objednáva údržbu od jednotlivých samosprávnych krajov, teda ich regionálnych správ ciest. Uvažuje sa aj o možnosti vrátiť sa k údržbe ciest v réžii SSC.



"Vieme si predstaviť, že v prípade tretej možnosti by sme mohli napríklad spolupracovať aj s Národnou diaľničnou spoločnosťou, ktorá má už dnes špičkové vybavenie na údržbu ciest. Všetky tri možnosti musíme starostlivo posúdiť," priblížil generálny riaditeľ SSC Norbert Polievka.



Od roku 2004 vykonáva SSC údržbu ciest prvej triedy dodávateľsky, teda nie vo vlastnej réžii. Všetky služby spojené s údržbou, ako odhŕňanie snehu, zimný posyp, kosenie či opravu výtlkov na všetkých 3335 kilometroch ciest prvej triedy si aktuálne objednáva od regionálnych správ ciest patriacich pod samosprávne kraje. SSC do údržby ciest, ktoré vykonávali samosprávne kraje, vlani investovala približne 40 miliónov eur, informovalo MD SR.