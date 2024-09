Ministerstvo: Štát nemá prostriedky, aby sanoval hospodárenie samosprá

Bratislava 11. septembra (TASR) - Ministerstvo financií SR pravidelne rokuje so zástupcami miest a obcí a predstavitelia samospráv majú podrobné informácie o tom, v akom stave sa nachádzajú verejné financie. Pod tie nespadá iba štát, ale aj samospráva a je preto nevyhnutné, aby aj predstavitelia miest a obcí začali akceptovať skutočnosť, že štát nemá dostatok potrebných voľných zdrojov na to, aby v plnej miere pomáhal samosprávam sanovať ich hospodárenie. V reakcii na stredajšiu tlačovú konferenciu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) to uviedol rezort financií.



"MF SR si plne uvedomuje náročnú situáciu niektorých miest a obcí, ale nemôže niesť plnú zodpovednosť za individuálne rozhodnutia samospráv, ktoré majú následný vplyv na ich hospodárenie," uviedol rezort. Ministerstvo pripomenulo, Slovenská republika stojí pred bezprecedentnou potrebou konsolidácie verejných financií.



Príjem miest a obcí bol podľa MF ku koncu júna medziročne vyšší o 9,3 %, pričom výpadok z podielových daní (DPFO) vo výške 76 miliónov eur bol z ich strany plne kompenzovaný vyšším výnosom miestnych daní o 93 miliónov eur a vyššími nedaňovými príjmami o 45 miliónov eur. MF pripomenulo, že transfery zo strany štátu boli za spomínané obdobie vyššie až o 250 miliónov eur. "Rovnako pozitívne sa vyvíjal aj dlh obcí v pomere k bežným príjmom, ktorý medziročne klesol zo 17,3 % na 14,1 %," priblížilo MF.



Zástupcovia ZMOS-u upozornili, že by mal štát dať samosprávam viac financií, inak hrozí, že sa zastaví rozvoj v regiónoch na rok 2025. Zástupcovia samospráv tvrdili, že každý mesiac dostávajú o 50 % menej financií z verejného rozpočtu a z tohto dôvodu sú nútené prijať rôzne opatrenia, ako napríklad vypnúť verejné osvetlenie v nočných hodinách či zvýšiť poplatok za komunálny odpad.



"Rezort financií oceňuje korektné vzťahy so zástupcami samospráv a tak, ako to bolo počas predchádzajúcich mesiacov, ministerstvo financií je naďalej pripravené viesť odborné a konštruktívne rokovania," dodalo ministerstvo.