Ministerstvo: Štátny rozpočet dosiahol schodok vyše 5 miliárd eur

Bratislava 2. decembra (TASR) - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu novembra 2024 schodok vo výške 5,138 miliardy eur. V medziročnom porovnaní boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 144,4 milióna eur. Výdavky štátneho rozpočtu boli v porovnaní s minulým rokom nižšie o 555,9 milióna eur. Išlo tak o medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 700,3 milióna eur. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.



Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 868,8 milióna eur. "Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 146,2 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 139 miliónov eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 106,2 milióna eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 11 miliónov eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 3 milióny eur," spresnilo MF.



Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach dosiahol medziročný rast vo výške 468,4 milióna eur. Daň z príjmov právnických osôb zaznamenala nárast na úrovni 405,5 milióna eur, odrazilo sa na nej to, že samosprávam bolo prevedených o 12,1 milióna eur viac prostriedkov dane z príjmov právnických osôb ako vlani. Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 17,9 milióna eur. Dane z medzinárodného obchodu a transakcií vrátane sankcií medziročne klesli o 4,9 milióna eur.



Príjmy z rozpočtu EÚ sa v porovnaní s minulým rokom znížili o 508,2 milióna eur, spôsobené je to podľa MF predovšetkým ukončením programového obdobia 2014 - 2020. Príjmy z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti sa znížili o 161,2 milióna eur. Príjmy z dividend klesli o 284,7 milióna eur. Rezort financií to zdôvodnil odvedením dividend od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel.



Ostatné príjmy štátneho rozpočtu medziročne vzrástli o 229,7 milióna eur. V porovnaní s minulým rokom sa zvýšili príjmy z podnikania, pri administratívnych poplatkoch i pri iných nedaňových príjmoch. Narástli aj úrokové príjmy, tuzemské granty a transfery, naopak, kapitálové príjmy medziročne klesli. Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 143,4 milióna eur.



Výdavky štátneho rozpočtu súvisiace s čerpaním prostriedkov z rozpočtov EÚ medziročne poklesli o 1,182 miliardy eur. S tým súvisí aj medziročný pokles výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ na úrovni 57,6 milióna eur. Pri výdavkoch štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním plánu obnovy došlo k nárastu o 102,7 milióna eur.



Platba do rozpočtu EÚ medziročne poklesla o 136,5 milióna eur. Transfer Sociálnej poisťovni sa medziročne zvýšil o 1,560 miliardy eur. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne kleslo o vyše 1 miliardu eur.