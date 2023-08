Ministerstvo trvá na likvidácii pšenice v Mlyne Kolárovo

Bratislava 25. augusta (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR trvá na úradnej likvidácii ukrajinskej pšenice v Mlyne Kolárovo, tá nebude uvoľnená na trh. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie MPRV v reakcii na piatkové vyjadrenia Patricka Linharta, nezaradeného poslanca Národnej rady (NR) SR a kandidáta mimoparlamentnej strany Hlas-SD do najbližších parlamentných volieb.



"Stále platí pôvodné rozhodnutie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Komárno o likvidácii predmetnej pšenice. Toto rozhodnutie sa opiera o výsledky akreditovaného testu vykonaného v Národnom referenčnom laboratóriu a bolo potvrdené rozhodcovskou vzorkou v referenčnom laboratóriu EÚ. V správnom konaní neexistuje vyššia miera potvrdenia správnosti pôvodného testu. Preto trváme na úradne nariadenej likvidácii pšenice v predmetnom mlyne a nie je pravda, že bude uvoľnená na trh ako tvrdí pán poslanec Linhart," zdôraznil agrorezort.



MPRV dodalo, že v súvislosti s medializovanou pšenicou z Ukrajiny požiadal subjekt o odklad výkonu likvidácie príslušnú RVPS, ktorá mu vyhovela a udelila odklad do 15. septembra 2023.



Polovica ukrajinskej pšenice z Mlyna Kolárovo už bola podľa Linharta na Slovensku skonzumovaná. "Druhá polovica bude asi tiež. Mlyn Kolárovo podal odklad na likvidáciu a majiteľ tvrdí, že pšenica je v poriadku. O tom, či ju skonzumujú Slováci, rozhodne vraj súd," povedal v piatok Linhart.



"Celú túto situáciu považujem za obrovské zlyhanie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR, ako aj ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozefa Bíreša," podčiarkol poslanec NR SR.