Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 29. január 2026Meniny má Gašpar
< sekcia Ekonomika

Ministerstvo upozorňuje na podvod, ktorý zneužíva identitu Kamenického

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

V tomto prípade podvodný príspevok láka na investovanie do bitcoinov s použitím umelej inteligencie a registrácie.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 29. januára (TASR) - Na sociálnych sieťach sa opäť objavil príspevok s fotografiou ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), ktorý navádza na vysoké zárobky. Upozornilo na to vo štvrtok Ministerstvo financií (MF) SR s tým, že ide o podvod.

V tomto prípade podvodný príspevok láka na investovanie do bitcoinov s použitím umelej inteligencie a registrácie. „Ministerstvo financií varuje, aby verejnosť na tento druh klamlivej reklamy v žiadnom prípade nereagovala a neklikala na podozrivé stránky alebo na odkaz, ktorý má poskytnúť viac informácií,“ zdôraznil rezort.

Zároveň apeluje na občanov, aby nezadávali na podozrivých internetových stránkach žiadne osobné údaje. „MF SR pravidelne na svojich oficiálnych kanáloch upozorňuje na klamlivé videá a príspevky, ktoré sa šíria internetom či sociálnymi sieťami. Dôverujte iba oficiálnym informačným zdrojom,“ dodal rezort.
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA NA VÝCHODE SLOVENSKA: Nákladiak zrazil päťročného chlapca

HRABKO: Je dôležité, že premiér Fico s politickými lídrami komunikuje

Prezident víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru

MADZIN: Splnený sen hrať proti takým značkám a na takých miestach