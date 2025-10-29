< sekcia Ekonomika
Ministerstvo vnútra chce využiť banské diela pre civilnú ochranu
Spôsoby využitia preskúma spolu s ministerstvom hospodárstva.
Autor TASR
Višňové 29. októbra (TASR) - Ministerstvo vnútra chce využiť nevyužívané banské diela v Slovenskom rudohorí na účely civilnej ochrany. Spôsoby využitia preskúma spolu s ministerstvom hospodárstva. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila na výjazdovom rokovaní vo Višňovom vláda. Materiál tiež počíta s ochranou ťažobného potenciálu ložísk.
Rezort vnútra v dokumente napísal, že by sa zakonzervované banské diela dali využiť na vybudovanie núdzových útočísk obyvateľstva. „Takéto riešenie predstavuje synergické využitie existujúcich zdrojov v prospech bezpečnosti obyvateľstva a zároveň prispieva k zachovaniu a údržbe banských priestorov. Prevádzkové náklady na udržiavanie týchto priestorov sa odhadujú na približne 50.000 eur mesačne v závislosti od rozsahu a účelu využitia,“ uviedol rezort.
Banské diela sa na tento účel podľa materiálu hodia najmä pre ich stabilné teplotné podmienky či obmedzený počet vstupov. Konkrétne možnosti využitia ložísk bude rezort vnútra skúmať spolu s ministerstvom hospodárstva. „Tento postup umožní vytvoriť prepojenie medzi hospodárskymi a bezpečnostnými cieľmi štátu a podporí efektívne využitie existujúcej infraštruktúry v súlade so zásadami udržateľného rozvoja,“ podotklo ministerstvo.
