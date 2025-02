Ministerstvo: Výpadok príjmov štátu tento rok dosiahne 370 mil. eur

Bratislava 17. februára (TASR) - Výpadok príjmov štátu dosiahne úroveň približne 370 miliónov eur v roku 2025 a 87 miliónov eur v roku 2026. Uviedlo to Ministerstvo financií (MF) SR, ktoré zverejnilo najnovšiu prognózu príjmov a výdavkov štátu očakávaných v nasledujúcich rokoch.



Zhoršenie ekonomického vývoja v zahraničí, utlmenie rastu spotreby a ziskovosti podnikov sa podľa rezortu financií prirodzene prejaví aj v nižších očakávaných príjmoch do rozpočtu. Na druhej strane nižšia očakávaná inflácia, ktorú nadol potlačilo aj vládne zastropovanie cien energií, tlmí rast výdavkov.



Analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) predikujú nižší príjem do rozpočtu, ako odhadovali vo svojej novembrovej prognóze. Ide o očakávaný krok, ktorým MF SR reaguje na zhoršujúce sa makroekonomické prostredie naprieč celou Európskou úniou a na rastúce globálne neistoty.



Najnovšia daňovo-odvodová prognóza reaguje podľa MF na nedávno zverejnenú makroekonomickú prognózu, z ktorej vyplýva, že slovenská ekonomika tento rok porastie pomalším tempom, ako sa očakávalo. Celkové zhoršenie makroekonomického výhľadu vidieť podľa rezortu financií v celej EÚ a najmä u najväčších obchodných partnerov SR, ako je napríklad Nemecko.



Predikcie Výboru pre daňové prognózy pokrývajú približne 80 % všetkých príjmov a 20 % všetkých výdavkov verejnej správy.



MF SR dodalo, že stále ide o odhad, ktorý je spojený aj s možným pozitívnym aj negatívnym posunom. Rezort financií bude vývoj pozorne sledovať a v prípade potreby aj náležite reagovať.