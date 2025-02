Ministerstvo: Výstavba elektrárne Málinec by mohla začať tento rok

Bratislava 4. februára (TASR) - V prvom štvrťroku by sa mohlo začať s výstavbou prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec. Jej výstavba by mala potrvať do decembra 2036, pričom celkovo by mala táto investícia stáť 2,386 miliardy eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z návrhu na určenie investičného projektu Prečerpávacia elektráreň Málinec za strategickú investíciu, ktorý predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR do medzirezortného pripomienkového konania.



"Realizácia projektu Prečerpávacia vodná elektráreň Málinec predstavuje významný krok v rámci rozvoja energetickej infraštruktúry Slovenskej republiky. Projekt môže v budúcnosti zabezpečiť efektívne využitie obnoviteľných zdrojov energie a zvýšiť energetickú bezpečnosť Slovenska," uviedlo MŽP v predkladacej správe s tým, že môže vytvoriť aj potenciál pre zvýšenie akumulovaného objemu vody na vodárenské účely, ako aj priestor pre protipovodňovú ochranu.



Cieľom investičného projektu je vytvorenie sekundárneho hydroenergetického potenciálu existujúcej vodárenskej nádrže Málinec, a to modernizáciou tejto nádrže prepojením s novou hornou nádržou pri Detvianskej Hute v katastrálnom území Látky a Cinobaňa. Prečerpávacia vodná elektráreň by mala byť rozdelená na hornú nádrž Detvianska Huta, privádzače, vodnú elektráreň a vodárenskú nádrž Málinec.



"Súčasťou investičného projektu bude aj inovácia a modernizácia vodárenskej nádrže Málinec pre potreby energetického využitia so zachovaním pôvodných účelov stavby - zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, protipovodňová ochrana a zabezpečenie minimálnych biologických prietokov," spresnilo ministerstvo.



Dodalo, že pre vyvedenie výkonu nového energetického diela by malo byť vybudované aj vysokonapäťové elektrické vedenie a rozvodňa v smere na Rimavskú Sobotu alebo na trase Horná Ždaňa, respektíve Medzibrod.