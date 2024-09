Ministerstvo: Zamestnanci majú kvôli zlému počasiu nárok na voľno

Bratislava 17. septembra (TASR) - Ak sa zamestnanci nevedia dostať do práce z dôvodu zlého počasia, majú nárok na pracovné voľno. Zamestnávateľ im musí podľa okolností poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez nej, prípadne sa s nimi môže dohodnúť na čerpaní dovolenky, odpracovaní zmeškaného pracovného času v iné dni alebo na práci z domu. Upozornilo na to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



"Zákonník práce všeobecne rieši aj otázku prekážky v práci na strane zamestnanca, ak sa nevie dostať do práce pre poveternostné vplyvy, ako aj na strane zamestnávateľa, ak zamestnancovi nevie pre poveternostné vplyvy prideľovať prácu," uviedlo MPSVR.



Pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, musí poskytnúť zamestnávateľ pracovníkovi so zdravotným postihnutím, ktorý sa nemôže dostať do zamestnania vlastným vozidlom z poveternostných dôvodov.



Nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy na nevyhnutne potrebný čas má zamestnanec, ktorý sa nemôže dostať do práce z dôvodu prerušenia premávky alebo meškania pravidelnej verejnej dopravy.



Firmy sa môžu dohodnúť so svojimi pracovníkmi aj na inom spôsobe náhrady práce. Zo Zákonníka práce vyplýva, že zamestnávatelia môžu poskytnúť zamestnancom aj čerpanie dovolenky, odpracovanie zmeškaného času inokedy alebo prácu z domu.



Prekážky v práci môžu vzniknúť aj na strane zamestnávateľa, ktorý vplyvom zlého počasia nie je schopný prideliť svojim zamestnancom prácu. Tie môžu mať rôznu formu. "Môže ísť napríklad o prestoj, ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami a nebol po dohode preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku," spresnil rezort práce.



Ďalšou prekážkou v práci môžu byť priamo poveternostné vplyvy. Týka sa to napríklad zaplavených polí, kde sa zbiera úroda, alebo stavieb, kde je silný vietor, pričom môžu byť neprístupné a zatopené. Ak zamestnanec nemohol vykonávať prácu pre nepriaznivé počasie, tak mu zamestnávateľ musí poskytnúť náhradu mzdy najmenej 50 % jeho priemerného zárobku.