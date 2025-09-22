< sekcia Ekonomika
Ministerstvo: Zlaté žltnutie viniča identifikovali v šiestich okresoch
Ide o karanténne ochorenie, ktoré môže mať výrazné ekonomické vplyvy na pestovateľov viniča aj producentov vína.
Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) upozornil na aktuálny výskyt ochorenia zlaté žltnutie viniča, ktoré predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb pre vinohradníctvo v Európe. Doteraz potvrdili ochorenie v okresoch Nové Zámky, Galanta, Sobrance, Levice, Nitra a Zlaté Moravce. V pondelok o tom informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
Ide o karanténne ochorenie, ktoré môže mať výrazné ekonomické vplyvy na pestovateľov viniča aj producentov vína. V týchto okresoch bola vyhlásená karanténa, ktorá má zabrániť ďalšiemu šíreniu ochorenia. ÚKSÚP zároveň vykonáva intenzívny monitoring a prieskum vo všetkých vinohradníckych oblastiach na celom území Slovenska. Cieľom je čo najskôr získať presné informácie o stave populácie viniča a včas prijať opatrenia na elimináciu rizika.
„Zlaté žltnutie viniča je choroba, ktorá môže ohroziť celé vinohradníctvo. Preto je našou prioritou rýchla identifikácia a okamžité prijatie karanténnych opatrení,“ uviedol ÚKSÚP vo svojom stanovisku.
Pestovatelia by mali podľa ÚKSÚP sledovať informácie a aktuálne opatrenia na stránke úradu, dôsledne dodržiavať vyhlásené karanténne opatrenia a hlásiť akékoľvek podozrivé príznaky ochorenia.
Ide o karanténne ochorenie, ktoré môže mať výrazné ekonomické vplyvy na pestovateľov viniča aj producentov vína. V týchto okresoch bola vyhlásená karanténa, ktorá má zabrániť ďalšiemu šíreniu ochorenia. ÚKSÚP zároveň vykonáva intenzívny monitoring a prieskum vo všetkých vinohradníckych oblastiach na celom území Slovenska. Cieľom je čo najskôr získať presné informácie o stave populácie viniča a včas prijať opatrenia na elimináciu rizika.
„Zlaté žltnutie viniča je choroba, ktorá môže ohroziť celé vinohradníctvo. Preto je našou prioritou rýchla identifikácia a okamžité prijatie karanténnych opatrení,“ uviedol ÚKSÚP vo svojom stanovisku.
Pestovatelia by mali podľa ÚKSÚP sledovať informácie a aktuálne opatrenia na stránke úradu, dôsledne dodržiavať vyhlásené karanténne opatrenia a hlásiť akékoľvek podozrivé príznaky ochorenia.