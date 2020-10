Ministerstvo informatizácie chystá novelu, úradom nebude treba diplom

Bratislava 15. októbra (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR na čele s vicepremiérkou a ministerkou Veronikou Remišovou (Za ľudí) chystá novelu zákona proti byrokracii. Vyplýva to z predbežnej informácie dostupnej na portáli Slov-lex. Cieľom návrhu legislatívy má byť pokračovanie v znižovaní administratívnej záťaže fyzických a právnických osôb. Ministerstvo navrhuje napríklad aj odbremeniť ľudí od predkladania kópie dokladu o dosiahnutom vzdelaní úradom.



Vďaka novele by sa mal rozšíriť okruh skutočností, ktoré už nebude potrebné jednotlivým orgánom verejnej moci predkladať na papieri, keďže si tieto doklady môžu overiť prostredníctvom informačných systémov, ku ktorým majú autorizovaný prístup. V tejto tretej vlne znižovania byrokracie ľudia pravdepodobne nebudú musieť predkladať úradom kópiu rodného, sobášneho ani úmrtného listu, kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní, potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania ani potvrdenie o pobyte či o pridelení IČO.



Fyzické a právnické osoby by takisto mohli byť odbremenené od predkladania výpisu z centrálneho registra hospodárskych zvierat, potvrdenia, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na naň nie je vyhlásený konkurz a nie je ani v likvidácii, výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb aj výpisu z registra sociálnych podnikov. Úrady by takisto nemali ľudí žiadať v listinnej podobe predkladať potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, potvrdenie o rozvode ani potvrdenie o zapísaní v zozname advokátov.



Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy legislatívy a môže zasielať podnety či návrhy do 16. novembra. Rezort predpokladá, že pripomienkové konanie sa začne v januári budúceho roka.



Ako pripomenulo MIRRI v predbežnej informácii, už predošlé vlny znižovania administratívnej záťaže zrušili povinnosť predkladať listinné výpisy z obchodného registra, živnostenského registra, katastra nehnuteľností, registra trestov, výpisov registra mimovládnych organizácií, potvrdení o návšteve školy, potvrdení o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení a o nedoplatkoch voči daňovým a colným úradom. "Fyzické osoby a právnické osoby sú však naďalej v mnohých konaniach pri kontakte s orgánmi verejnej moci povinné dokladať výpisy a potvrdenia v listinnej podobe a preukazovať skutočnosti v nich obsiahnuté, napriek tomu, že tieto údaje majú orgány verejnej moci k dispozícii prostredníctvom informačných systémov verejnej správy," doplnili v materiáli.