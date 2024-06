Ministerstvo:Na rozvoj cestovného ruchu v regiónoch pôjde 9,5 mil. eur

Bratislava 19. júna (TASR) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRaŠ) SR podporí rozvoj a propagáciu cestovného ruchu v regiónoch sumou takmer 9,5 milióna eur. Zástupcovia ministerstva v stredu podpísali dotačné zmluvy s ôsmimi krajskými a 39 oblastnými organizáciami pre cestovný ruch. Informoval o tom odbor komunikácie a marketingu MCRaŠ SR.



"Podpora vo výške takmer 9,5 milióna eur, ktoré poskytneme krajským a oblastným organizáciám cestovného ruchu, je investíciou do budúcnosti našich regiónov. Tieto organizácie najlepšie vedia, čo ich oblasti potrebujú, aby sa mohli rozvíjať a prosperovať. Poznajú jedinečné črty a potenciál svojich regiónov, a preto dokážu efektívne a cielene využívať poskytnuté prostriedky na propagáciu a rozvoj cestovného ruchu. Naša investícia im umožní zvyšovať atraktivitu turistických destinácií a posilňovať miestne ekonomiky, čo v konečnom dôsledku prispeje k celkovému rozvoju Slovenska," uviedol minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS).



Prostredníctvom dotácií sú financované rozvojové aktivity zamerané na tvorbu produktov pre cestovný ruch, ktoré vychádzajú zo špecifík jednotlivých regiónov, rešpektujú kultúrno-historické danosti a sú v súlade s Agendou pre udržateľný rozvoj 2030, informovalo MCRaŠ.



Podľa rezortu sú tieto dotácie príležitosťou pre destinácie i samosprávne kraje, ako rozvíjať regióny prostredníctvom vybranej dane z ubytovania. Ministerstvo totiž ku každému jednému euru vloženej dane zo strany obce či kraja do organizácie cestovného ruchu prispeje rovnakou sumou, po splnení zákonných podmienok a predložení žiadosti s projektom.



Ministerstvo však upozornilo, že tento nástroj nie je dostatočne využívaný a samosprávy využívajú len približne štvrtinu vybranej dane na ďalší rozvoj cestovného ruchu. "Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR však v komunikácii s dotknutými subjektmi hľadá riešenia, ktoré by zvýšili mieru využívania tohto nástroja," priblížil rezort.



Dotáciami rezort podporuje aktivity zamerané najmä na digitalizáciu, skvalitňovanie obsahu webstránok dostupného vo viacerých jazykoch či marketingové kampane zamerané na posilnenie turistických destinácií a regiónov. Ministerstvo prispeje aj na vytváranie lokálnych a regionálnych produktov, na rozvoj smart turizmu, debarierizáciu či na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb HoReCa.