Ministri 10 krajín vyzvali EK na väčšiu podporu jadrovej energetiky

Bratislava 4. júla (TASR) – Ak chce Európska únia zostať na ceste k dekarbonizácii a zároveň zaistiť bezpečnosť dodávok energií, potrebuje zmenu v postoji k jadrovej energii. Eúropska únia by mala zaradiť jadrovú energiu medzi podporované zdroje, uviedli desiati ministri členských štátov EÚ zodpovední za energetiku. V pondelok o tom informovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.



"Pripájame sa k názoru 20 odborových zväzov zastupujúcich belgických, bulharských, českých, fínskych, francúzskych, maďarských, litovských, rumunských, slovenských a slovinských energetických pracovníkov, ktorí tvrdia, že zahrnutie jadrovej energie do taxonómie EÚ je nevyhnutné na boj proti zmene klímy a zvýšenie energetickej nezávislosti," uviedli ministri.



Signatári výzvy upozornili, že agresia Ruska na Ukrajine si vynútila prehodnotenie energetiky v Európe. Jadrová energia ako základný zdroj nízkouhlíkovej energie môže podľa nich zohrávať zásadnú úlohu v energetickom mixe kompatibilnom s uhlíkovou neutralitou bez masívneho spoliehania sa na dovážanú energiu. Je pritom dokázané, že klimatická neutralita a zaistenie bezpečnosti dodávok si budú vyžadovať investície vo výške 500 miliárd eur v nových zariadeniach na jadrovú energiu do roku 2050.



"Aby bolo možné odpovedať na túto výzvu, jadrová energia musí byť zahrnutá do politík GreenDeal a REPowerEUPlan tak, ako to bolo modelované v európskej strategickej dlhodobej vízii Čistá planéta pre všetkých, kde bolo jasne uvedené, že jadrová energia má spolu s obnoviteľnými zdrojmi potenciál tvoriť chrbticu bezuhlíkového európskeho energetického systému," zdôraznili ministri.



Európa potrebuje realistickú stratégiu výroby vodíka a nemala by sa vzhľadom na súčasné problémy závislosti od dovozu energie vo veľkej miere spoliehať na import. Naopak, potrebuje zvýšiť svoju kapacitu na výrobu dekarbonizovaného vodíka a zaviesť vhodný rámec pre rozvoj vodíka vyrábaného pomocou jadrovej energie.



"Vo svetle vyššie uvedených výziev vyzývame Európsku komisiu, aby rozšírila svoju činnosť a ako jeden z ďalších krokov aktualizovala jadrový ilustračný program (PINC) podľa článku 40 Zmluvy o Euratome, ktorý poskytuje prehľad cieľov a investícií potrebných v rámci celého jadrového cyklu," dodali ministri.