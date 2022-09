Ministri 15 krajín EÚ žiadajú strop na veľkoobchodnú cenu plynu

Brusel 28. septembra (TASR) - Ministri zodpovední za energetiku z 15 členských krajín EÚ, vrátane ministra hospodárstva SR Karela Hirmana, zaslali v utorok večer (27. 9.) otvorený list eurokomisárke pre energetiku Kadri Simsonovej, v ktorom ju v snahe riešiť súčasnú energetickú krízu vyzvali na zastropovanie veľkoobchodnej ceny zemného plynu. Informuje o tom spravodajca TASR z Bruselu.



Ministri upozornili, že energetická kríza, ktorá sa začala minulú jeseň, sa zhoršila a spôsobuje neudržateľné inflačné tlaky, ktoré tvrdo zasahujú európske domácnosti a podniky.



"Oceňujeme úsilie Európskej komisie a opatrenia, ktoré predložila na riešenie krízy. Musíme však ešte vyriešiť najvážnejší problém zo všetkých: veľkoobchodnú cenu zemného plynu. Cenový strop, ktorý od začiatku žiada čoraz väčší počet členských štátov, je jediným opatrením, ktoré každému členskému štátu pomôže zmierniť inflačný tlak, zvládnuť očakávania a poskytnúť vhodný rámec v prípade možných prerušení dodávok a obmedziť nadmerné zisky v sektore," uvádza sa v spoločnom liste 15 ministrov.



Ministri upozornili, že cenový strop by sa mal uplatňovať na všetky veľkoobchodné transakcie so zemným plynom a nemal by sa obmedzovať na dovoz z konkrétnych krajín. Zastropovanie podľa nich môže byť navrhnuté tak, aby sa zaistila bezpečnosť dodávok a voľný tok plynu v rámci Európy a zároveň aby bol naplnený spoločný cieľ - znížiť dopyt po plyne.



"Tento strop je prioritou a možno ho doplniť návrhmi na posilnenie finančného dohľadu nad trhom s plynom a vytvorenie alternatívnych referenčných hodnôt pre tvorbu cien plynu v Európe," uvádza sa v dokumente.



Ministri v závere svojho listu komisárku Simsonovú vyzvali, aby v mene exekutívy EÚ predložila v tomto smere návrh, ktorý bude prerokovaný na mimoriadnom zasadnutí Rady EÚ pre energetiku 30. septembra v Bruseli. O mimoriadne stretnutie ministrov energetiky požiadalo české predsedníctvo v Rade EÚ.



Po piatkových rokovaniach Rady ministrov bude čo najskôr nasledovať legislatívny návrh z dielne eurokomisie, o ktorom by ešte v októbri mohli hlasovať poslanci Európskeho parlamentu.



Signatármi spoločného listu sú: ministerka energetiky Tinne Van der Straetenová (Belgicko), minister energetiky Rossen Hristov (Bulharsko), minister hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja Davor Filipovič (Chorvátsko), ministerka pre energetickú tranzíciu Agns Pannierová-Runacherová (Francúzsko), minister životného prostredia a energetiky Konstantinos Skrekas (Grécko), minister energetiky Dainius Kreivys (Litva), ministerka hospodárstva Ilze Indriksone (Lotyšsko), ministerka životného prostredia a energetiky Miriam Dalliová (Malta), ministerka pre klímu a životné prostredie Anna Moskwaová (Poľsko), minister životného prostredia a ochrany klímy Duarte Cordeiro (Portugalsko), minister energetiky Virgil-Daniel Popescu (Rumunsko), minister hospodárstva Karel Hirman (Slovensko), minister infraštruktúry Bojan Kumer (Slovinsko), ministerka pre ekologický prechod a demografickú výzvu Teresa Ribera Rodrígezová (Španielsko) a minister pre ekologickú transformáciu Roberto Cingolani (Taliansko).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)