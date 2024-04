Ministri do 30.4. predložia návrh na racionalizáciu počtu úradníkov

Bratislava 17. apríla (TASR) - Členovia vlády a predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy majú do 30. apríla predložiť vedúcemu Úradu vlády SR návrhy na racionalizáciu stavu štátnozamestnaneckých pomerov, pracovných pomerov pri výkone práce vo verejnom záujme a iných pracovnoprávnych vzťahov v príslušnom služobnom úrade. Vyplýva to z návrhu, ktorý v stredu schválila vláda.



"Účelom navrhovaného uznesenia vlády SR je zistiť aktuálny počet zamestnancov plniacich úlohy v jednotlivých ústredných orgánoch štátnej správy," uvádza sa v predkladacej správe k schválenému materiálu. Premiér Robert Fico (Smer-SD) chce získať prehľad o počte zamestnancov plniacich úlohy v jednotlivých ústredných orgánoch štátnej správy. To by malo umožniť prijatie opatrení na zefektívnenie a racionalizáciu počtu zamestnancov v ústrednej štátnej správe.



Možné zníženie počtu úradníkov až o tretinu avizoval Fico minulý týždeň po stretnutí s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD), ako jednu z možností konsolidácie verejných financií. Slovensko čaká budúci rok zníženie deficitu verejnej správy na úrovni 1 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 1,4 miliardy eur. Doteraz sa strany vládnej koalície zhodli na zvýšení daní z tabaku a sladených nápojov. Tieto zmeny však prinesú úspory iba okolo 100 miliónov eur.