Ministri dopravy EÚ predstavili návrhy o bezpečnosti cestnej premávky

Brusel 4. decembra (TASR) - Členské krajiny EÚ v pondelok v Bruseli prijali spoločné pozície k dvom návrhom Európskej komisie, ktoré sú súčasťou legislatívneho balíka o bezpečnosti cestnej premávky. Ide o pozmenené smernice pre režim vodičských preukazov a cezhraničnú výmenu informácií o dopravných priestupkoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky.



Rada EÚ pre dopravu sa dohodla na pozmenení starších smerníc (z roku 2006 a 2022) a nariadení (2012 a 2018) o vodičských preukazoch a smernice z roku 2015 o cezhraničnej výmene informácií o dopravných priestupkoch.



Španielsky minister dopravy Óscar Puente, v mene španielskeho predsedníctva v Rade EÚ zdôraznil, že ide "o zmenu paradigmy" pre režim vodičských preukazov v Európe. "Spolu s posilnením mechanizmov vzájomnej pomoci medzi členskými štátmi na uľahčenie identifikácie dotknutej osoby a vymáhania pokút, nové predpisy zvýšia bezpečnosť na európskych diaľniciach a zaručia bezpečnejšie obytné oblasti v celej EÚ," vysvetlil Puente.



Cieľom eurokomisie je zlepšiť bezpečnosť na cestách a uľahčiť voľný pohyb občanov v rámci Únie. Návrh zavádza štyri hlavné nové prvky: európsky systém pre začínajúcich vodičov (umožní šoférovať vozidlo so sprievodom po získaní vodičského preukazu vo veku 17 rokov), prísnejšie podmienky pre začínajúcich vodičov počas prvých dvoch rokov šoférovania, mobilný vodičský preukaz v smartfónoch a sebahodnotenie ako filter pri lekárskom vyšetrení spôsobilosti vodiča.



Rada EÚ presadzuje viacero zmien. Ministri navrhujú zachovať dobrovoľné skracovanie doby platnosti vodičských preukazov starších ľudí, chcú jasnejší náčrt kontroly fyzickej a duševnej spôsobilosti viesť vozidlo pred vydaním a obnovením vodičských preukazov, zosúladenie technických prvkov pre mobilné vodičské preukazy a lepšie prepojenie medzi prijímaním európskych zákonov a povinnosťou členských štátov ich vykonávať. Rovnako chcú podrobnejšie usmernenia pre hodnotenie rámca bezpečnosti cestnej premávky v tretích krajinách, spresnenie požiadaviek na sprevádzajúcu osobu (len pre preukaz skupiny B) a preformulovanie podmienok skúšobnej doby. Požadujú tiež možnosť pre občanov absolvovať teoretickú skúšku v členskom štáte, ktorého je štátnym občianstvom, ak je iná ako členský štát bydliska, ale žiadna takáto možnosť by nemala byť pre praktickú skúšku.



Pri pozmenení smernice o cezhraničnej výmene informácií o dopravných priestupkoch cieľom je zabezpečiť, aby vodiči bez trvalého pobytu v iných členských štátoch dodržiavali pravidlá cestnej premávky.



Rada EÚ požaduje zmeny, ktorých cieľom je najmä objasniť rozsah pôsobnosti a definície zákona. Ministri napríklad zvýšili počet trestných činov (nerešpektovanie obmedzení a pravidiel prístupu vozidiel na železničnom priecestí, prípady zrazenia), chcú ďalšie objasnenie rôznych postupov súvisiacich s prístupom k údajom o evidencii vozidiel a rôznych možností príslušných orgánov požiadať o vzájomnú pomoc s cieľom zabezpečiť, aby bola dotknutá osoba identifikovaná. To všetko so zárukami o ochrane základných práv vodiča alebo akejkoľvek inej dotknutej osoby.



Prijatie spoločnej pozície znamená, že nadchádzajúce belgické predsedníctvo v Rade EÚ bude môcť začať rokovania s Európskym parlamentom o obidvoch legislatívnych iniciatívach.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)