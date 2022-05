Ministri energetiky EÚ budú rokovať o platbách za ruský plyn

Brusel 2. mája (TASR) - Ministri energetiky Európskej únie (EÚ) sa v pondelok stretnú v Bruseli na krízovom rokovaní. Hovoriť budú o spoločnej reakcii na požiadavku Moskvy týkajúcu sa platieb za plyn v rubľoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rusko minulý týždeň zastavilo dodávky plynu do Bulharska a Poľska po tom, ako tieto krajiny odmietli splniť požiadavku na platby v rubľoch. Oba štáty už predtým plánovali zastavenie dovozu ruského plynu v tomto roku a tvrdia, že sa bez neho zaobídu. To však vyvolalo obavy medzi ostatnými krajinami EÚ, ktoré sú stále vysoko závislé od ruského plynu, ako je Nemecko, zo zastavenia dodávok. Nezhody týkajúce sa ďalšieho postupu tiež narušujú jednotný postoj EÚ proti Rusku.



Mnohé európske firmy budú musieť tento mesiac zaplatiť za dodávky ruského plynu. Preto členské krajiny EÚ tlačia na Brusel, aby vyjasnil, či firmy môžu pokračovať v nákupoch bez porušenia sankcií proti Rusku. Moskva požaduje, aby si firmy otvorili účty v Gazprombank, ktorý potom ich platby konvertuje na ruble, pričom platba by sa považovala za uhradenú až po tejto konverzii.



Podľa Európskej komisie (EK) by tento mechanizmus zrejme znamenal porušenie sankcií EÚ. Zároveň však signalizovala, že platby by boli v súlade so sankciami, ak by sa považovali za uhradené po ich uskutočnení v eurách, teda pred konverziou na ruble.



Bulharsko, Dánsko, Grécko, Poľsko, Slovensko a ďalšie štáty minulý týždeň požadovali vyjasnenie postoja Bruselu k platbám za ruský plyn. Preto teraz EÚ pripravuje extra nariadenia týkajúce sa tohto problému.



Bulharsko a Poľsko odmietli mechanizmus navrhovaný Moskvou. Nemecko má záujem, aby EK vyriešila problém tak, aby firmy mohli platiť za ruský plyn, a Maďarsko tvrdí, že dovozcovia môžu platiť tak, ako požaduje Rusko.



Platby v rubľoch môžu pomôcť znížiť vplyv sankcií na ruskú ekonomiku. Príjmy z predaja ropy a plynu zasa pomáhajú Moskve financovať vojnu na Ukrajine. Krajiny EÚ od začiatku ruskej invázie zaplatili viac než 45 miliárd eur za ruský plyn a ropu.



Dodávky z Ruska pokrývajú 40 % spotreby plynu v EÚ a 26 % spotreby ropy. EÚ už rokuje o šiestom balíku sankcií proti Rusku, ktoré sa dotknú aj ropy. Únia by mala úplne zastaviť import ruskej ropy ešte tento rok.